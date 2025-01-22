Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Var mı? Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu...
Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Var mı? Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu...
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti. Milli yas ilan edilen ülkemizde ekranlarda yayın yavaşlatmaya gidildi. Dün dizilerin yeni bölümü bu nedenle yayınlanmadı. Birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, sorusuna yanıt verdi. Bu akşam Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu dizilerinin yeni bölümü var mı, işte yanıtı...
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti.
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Ülkemizde milli yas ilan edildi. Dün akşam televizyonda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlandı.
Bu akşam Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu dizilerinin yeni bölümü var mı, Birsen Altuntaş yanıt verdi.
Henüz yeni bir bilgi yayınlanmayan konu ile ilgili Altuntaş, "TV kanalları bu akşam da yayın yavaşlatmaya devam edecek." dedi.
İlerleyen saatlerde yeni bir karar değişikliği olmazsa Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu dizilerinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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