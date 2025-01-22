Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Var mı? Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti. Milli yas ilan edilen ülkemizde ekranlarda yayın yavaşlatmaya gidildi. Dün dizilerin yeni bölümü bu nedenle yayınlanmadı. Birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, sorusuna yanıt verdi. Bu akşam Leyla, Annem Ankara, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu dizilerinin yeni bölümü var mı, işte yanıtı...