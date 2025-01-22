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Ünlü Televizyon Sunucuları Bolu Kartalkaya'daki Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!

Ünlü Televizyon Sunucuları Bolu Kartalkaya'daki Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.01.2025 - 10:53

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından ünlü sunuculardan paylaşımlar geldi. Yangında vefat edenlere rahmet dileyen sunucular, üzücü olaya tepki gösterdi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. Ünlü televizyon sunucuları da tepkisiz kalmadı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. Ünlü televizyon sunucuları da tepkisiz kalmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından ünlü sunuculardan paylaşımlar geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından ünlü sunuculardan paylaşımlar geldi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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