Ünlü Televizyon Sunucuları Bolu Kartalkaya'daki Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!
Ünlü Televizyon Sunucuları Bolu Kartalkaya'daki Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından ünlü sunuculardan paylaşımlar geldi. Yangında vefat edenlere rahmet dileyen sunucular, üzücü olaya tepki gösterdi.
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen korkunç yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. Ünlü televizyon sunucuları da tepkisiz kalmadı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından ünlü sunuculardan paylaşımlar geldi.
ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı gazetecisi Müge Anlı, üzüntüsünü böyle dile getirdi.
Show TV'de ekrana gelen programı ile tanınan Didem Arslan Yılmaz olaya tepki gösterdi. "İhmal değil, cinayet" dedi.
Ünlü sunucu ve ve klinik psikolog Esra Ezmeci: "76 can, çocuklar, aileler..."
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Başarılı sunucu Esra Erol ise "Lüks hizmet veren otellerin önleyici tedbirleri yok mu?" diye sordu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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