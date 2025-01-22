Sandık Kokusu Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. 21 Ocak'ta meydana gelen yangının ardından milli yas ilan edildi ve televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nıun yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. '22 Ocak'ta dizilerin yeni bölümü var mı?' sorusu araştırılıyor.

Peki Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?