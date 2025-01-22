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Sandık Kokusu Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 10:34

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. 21 Ocak'ta meydana gelen yangının ardından milli yas ilan edildi ve televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nıun yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. '22 Ocak'ta dizilerin yeni bölümü var mı?' sorusu araştırılıyor. 

Peki Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

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Sandık Kokusu Bugün Var mı, Yok mu?

Sandık Kokusu Bugün Var mı, Yok mu?

Bolu'da meydana gelen elim olayın ardından bir günlük milli yas ilan edildi. Milli yas kapsamında televizyon dizilerinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkmadı. 22 Ocak Çarşamba günü dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı ise araştırılıyor. 

Sandık Kokusu'nun bugün (22 Ocak Çarşamba) yayınlanmayacağı düşünülüyor. Ancak Show TV'den yapılan resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Sandık Kokusu Neden Yok?

Sandık Kokusu Neden Yok?

Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün Bolu'da meydana gelen elim yangından dolayı ekranlarda olmayacağı düşünülüyor. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal' Oteli'nde meydana gelen yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 

Milli yas nedeniyle televizyon dizilerinin yeni bölümleri de yayınlanmıyor.

Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu yeni bölümünün 22 Ocak'ta ekranlarda olmayacacağı düşünülüyor. 

Buna göre Sandık Kokusu yeni bölüm 29 Ocak'ta yayınlanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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