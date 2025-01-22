Sandık Kokusu Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sandık Kokusu Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. 21 Ocak'ta meydana gelen yangının ardından milli yas ilan edildi ve televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nıun yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. '22 Ocak'ta dizilerin yeni bölümü var mı?' sorusu araştırılıyor.
Peki Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
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Sandık Kokusu Bugün Var mı, Yok mu?
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Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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