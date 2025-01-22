Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi ve 21 Ocak'ta televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yer almadı. Şimdi pek çok kişi Survivor'ın yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?
İşte, 22 Ocak 2025 TV 8 yayın akışı
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Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?
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İşte 22 Ocak TV 8 Yayın Akışı
Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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