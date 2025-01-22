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Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 11:22

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi ve 21 Ocak'ta televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yer almadı. Şimdi pek çok kişi Survivor'ın yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 22 Ocak 2025 TV 8 yayın akışı

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Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?

Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?

Bolu'da yaşanan yangının ardından 21 Ocak'ta bir günlük yas ilan edildi. Bu yüzden televizyon kanalları dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerini ekrana getirmedi. TV 8 ekranlarında da dün akşam Survivor'ın 18. bölümü yerine 'Yazgı' dizisi yer aldı. 

TV 8 yayın akışında Survivor yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba saat 20.00'de yayınlanacağı belirtiliyor. Ayrıca Survivor'ın yayınlanmacağına dair de henüz bir açıklama bulunmuyor.

İşte 22 Ocak TV 8 Yayın Akışı

İşte 22 Ocak TV 8 Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

  • 08:30 Gel Konuşalım / Canlı

  • 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

  • 13:15 Survivor Panorama / Canlı

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

  • 00:15 Survivor Ekstra / Canlı

  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 03:30 Gel Konuşalım

  • 05:30 Dizi

Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Survivor All Star-Gönüllüler Yeni Bölüm Ne Zaman?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümü 22 Ocak'ta yayınlanmazsa, yeni bölüm yarın 23 Ocak'ta ekrana gelebilir. 

AÇIKLAMA YAPILIR YA DA YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLURSA HABERİMİZDE YER ALACAK

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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