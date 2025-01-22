Survivor Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bolu'da yaşanan yangının ardından 21 Ocak'ta bir günlük yas ilan edildi. Bu yüzden televizyon kanalları dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerini ekrana getirmedi. TV 8 ekranlarında da dün akşam Survivor'ın 18. bölümü yerine 'Yazgı' dizisi yer aldı.

TV 8 yayın akışında Survivor yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba saat 20.00'de yayınlanacağı belirtiliyor. Ayrıca Survivor'ın yayınlanmacağına dair de henüz bir açıklama bulunmuyor.