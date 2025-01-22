Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Facianın ardından 21 Ocak günü milli yas ilan edildi ve televizyon kanallarındaki dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Pek çok kişi 22 Ocak'ta dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?
İşte, 22 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı
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Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?
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İşte, 22 Ocal Kanal D Yayın Akışı
Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Annem Ankara 7. Bölümde Ne Olmuştu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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