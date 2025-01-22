Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 10:55

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Facianın ardından 21 Ocak günü milli yas ilan edildi ve televizyon kanallarındaki dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Pek çok kişi 22 Ocak'ta dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 22 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?

Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu yüzden 21 Ocak Salı akşamı yayınlanması planlanın dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. 

Ancak Annem Ankara dizisinin 22 Ocak Çarşamba akşamı planlanan yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli olmadı. Kanal D yayın akışında yer alan yeni bölüm saat 20.00'de seyirciyle buluşabilir, fakat henüz resmi bir açıklama bekleniyor.

İşte, 22 Ocal Kanal D Yayın Akışı

İşte, 22 Ocal Kanal D Yayın Akışı

Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni bölümü 22 Ocak'ta yayınlanmazsa, yeni bölüm 29 Ocak'ta ekrana gelecek.

Annem Ankara 7. Bölümde Ne Olmuştu?

Annem Ankara 7. Bölümde Ne Olmuştu?

Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı dizide geçen hafta; Zuhal'in ekmek bayisi yanmıştı. Zuhal, buna rağmen kimseye boyun eğmemiş hatta isyan ederek çocuklarını geçindirebilmek için bayiyi yeniden ayağa kaldırmaya odaklanmıştı. Ancak mücadele düşündüğü kadar kolay olmadı... Nazan'ın cezaevindeki vukuatlarının ardından ortaya çıkan gizemli adam ise Hasan ve ailesinden intikam almaya hazırdır. 

Görünen o ki Soydaşlı Ailesini şimdi daha zor günler bekliyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın