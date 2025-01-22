Annem Ankara Bu Akşam (22 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı dizide geçen hafta; Zuhal'in ekmek bayisi yanmıştı. Zuhal, buna rağmen kimseye boyun eğmemiş hatta isyan ederek çocuklarını geçindirebilmek için bayiyi yeniden ayağa kaldırmaya odaklanmıştı. Ancak mücadele düşündüğü kadar kolay olmadı... Nazan'ın cezaevindeki vukuatlarının ardından ortaya çıkan gizemli adam ise Hasan ve ailesinden intikam almaya hazırdır.

Görünen o ki Soydaşlı Ailesini şimdi daha zor günler bekliyor...