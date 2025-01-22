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Evlilik Detayı Merakla Bekleniyordu: NOW TV'de Bu Akşam Leyla'nın Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?

Evlilik Detayı Merakla Bekleniyordu: NOW TV'de Bu Akşam Leyla'nın Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.01.2025 - 16:02

Bolu'daki otel yangını nedeniyle dün akşam ekranlarda dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı. NOW TV'de bu akşam yeni bölümü yayınlanması beklenen Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ilgili açıklama geldi. Bu akşam Leyla'nın yeni bölümü var mı, işte detaylar...

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Bolu'da meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde milli yas ilan edildikten sonra ekranlarda da yayın yavaşlatmaya gidildi.

Bolu'da meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde milli yas ilan edildikten sonra ekranlarda da yayın yavaşlatmaya gidildi.

Dün akşam televizyonda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü heyecanla beklenen Leyla dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

Dün akşam televizyonda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü heyecanla beklenen Leyla dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

Yeni bölümde Leyla ve Civan'ın evlendiği sahne heyecan uyandırmıştı. Bu akşam Leyla'nın yeni bölümü yok.

Yeni bölümde Leyla ve Civan'ın evlendiği sahne heyecan uyandırmıştı. Bu akşam Leyla'nın yeni bölümü yok.

NOW TV yayın akışında Leyla'nın yeni bölümünü kaldırdı.

NOW TV yayın akışında Leyla'nın yeni bölümünü kaldırdı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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