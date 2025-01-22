Evlilik Detayı Merakla Bekleniyordu: NOW TV'de Bu Akşam Leyla'nın Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?

Bolu'daki otel yangını nedeniyle dün akşam ekranlarda dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı. NOW TV'de bu akşam yeni bölümü yayınlanması beklenen Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ilgili açıklama geldi. Bu akşam Leyla'nın yeni bölümü var mı, işte detaylar...