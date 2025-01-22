Show TV'den Haber Geldi: Sandık Kokusu Yeni Bölüm Var mı?
Show TV'den Haber Geldi: Sandık Kokusu Yeni Bölüm Var mı?
Dün akşam yangın nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, merak konusu oldu. Show TV'den haber geldi. Sandık Kokusu bu akşam var mı, işte yanıtı...
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Bolu'da meydana gelen yangının ardından 76 kişi hayatını kaybetti.
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Ülkemizde milli yas ilan edilmesinin ardından dün akşam televizyonda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlandı.
Bu akşam yeni bölümü yayınlanması beklenen Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'ndan haber geldi.
Show TV yayın akışından Sandık Kokusu'nun yeni bölümü kaldırıldı. Bu akşam Sandık Kokusu'nun tekrar bölümü yayınlanacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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