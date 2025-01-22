Bir Karar da Survivor'dan: Grand Kartal Otel'deki Yangın Sonrası Dizi ve Programlar İptal Ediliyor!
Bir Karar da Survivor'dan: Grand Kartal Otel'deki Yangın Sonrası Dizi ve Programlar İptal Ediliyor!
Bolu'daki otel yangını sonrası dizi ve programların yeni bölümleri dün akşam iptal edilmişti. Bu akşam da televizyon dünyasından kararlar teker teker gelmeye başladı. Sahipsizler ve Sandık Kokusu'ndan sonra Survivor'ın yeni bölümü de iptal edildi.
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Kartalkaya'daki otel yangını sonrası dün akşam dizi ve programların yeni bölümleri iptal edilmişti.
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Bu akşam yayın akışında şu ana kadar bir değişiklik olmasa da, ulusal yas ilan edilmesiyle birlikte kanallardan yeni kararın açıklanması bekleniyordu.
Sahipsizler ve Sandık Kokusu'nun iptal edilmesinin ardından Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'in de yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. Programın yeni bölümü yarın akşam yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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