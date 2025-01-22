Bolu'daki Otel Yangını Sonrası Ulusal Yas İlan Edilen Günde TV Ekranlarında İlk Haber Sahipsizler'den Geldi!
Bolu'daki Otel Yangını Sonrası Ulusal Yas İlan Edilen Günde TV Ekranlarında İlk Haber Sahipsizler'den Geldi!
Bolu'daki otel yangını sonrası dün akşam dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bugün ulusal yas ilan edilmesinin ardından dizi ve programların nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusuydu. Merak edilen konuda ilk haber Star TV'den geldi.
Sahipsizler'in bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu?
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otel yangını sonrası son açıklamalara göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Bu acı haberin ardından dün akşam televizyon ekranlarındaki dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmamıştı.
Ulusal yas ilan edilmesiyle birlikte de "Bu akşam yeni bölümler olacak mı? sorusu merak konusu olmuştu.
İlk iptal haberi Sahipsizler'den geldi. Sahipsizler'in yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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