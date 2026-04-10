Yakışıklı Mısırcı Lakaplı Alper Temel'in Röportajı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2026 - 14:12

Son aylarda sosyal medyadaki birkaç videodan ünlenerek şöhreti dünyaya yayılan global bir fenomenimiz var. Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Alper Temel yabancı turistlerin videolarıyla dikkat çekti, tezgahı adeta Birleşmiş Milletler toplantısı gibi pek çok farklı ülkeden hayranlarının buluşma noktası oldu. Yakışıklı Mısırcı Kürtçe yayın yapan bir medya kuruluşuna hedeflerini anlattı.

Karaköy'de mısır ve kestane satan bir tezgahtan sosyal medya sayesinde ünlü oldu.

Özellikle kadın turistlerin izdiham oluşturduğu, uğruna İstanbul turları düzenlenen ve ünü tüm dünyaya yayılan Yakışıklı Mısırcı lakaplı Alper Temel pek çok yerin röportaj tekliflerini de geri çevirmiyor. Temel bu kez Nudem TV'ye konuştu.

Temel, röportajda şu ifadeleri kullandı.

“Turistlerle, insanlarla, insanlara karşı nasıl davrandığımızı bilsinler diye... Türkiye nasıl bir yerdir, insanımız nasıldır, bu çok güzel bir şey. Sadece tek amacım bu.

Her ülkeden gelen var; Rusya, Özbekistan, İtalya, Fransa... Hangi ülkeden gelirse gelsinler, hepsi burada kestane alıyorlar. Güzelliği de kestanenin o kendine has tadıdır. Sadece bilsinler ki, burada insanlar tertemizdir, insanlara karşı her zaman saygılı ve hoşgörülüdür. Ben sadece bunun peşindeyim.

Tek amacım, nasıl desem... Güzel bir izlenim bırakmak, hedefim bu.”

Temel'in röportajına tepkiler de geldi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
