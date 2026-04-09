Rusya'da Turizm Şirketleri Yakışıklı Mısırcıya Özel Turlar Düzenlemeye Başladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.04.2026 - 14:20

İstanbul'un turistik Karaköy semtinde bir tezgahta seyyar mısır ve kestane satarken bir yabancı turistin videosunu çektiği Alper Temel kısa sürede dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine ulaştı. Tezgahı adeta bir cazibe merkezi haline gelirken mısırcının önünde dünyanın dört bir yanından kadın hayranları uzun sıralar oluşturdu. Ünü yurt dışı basına bile yansıyan 25 yaşındaki fenomen için Rusya'da özel turlar düzenlenmeye başladı.

Temel'in ünü dünyaya yayıldı.

Dizi ve film tekliflerine açık olduğunu belirten yeni fenomen yurt dışı basına röportajlar verdi. TikTok etkisiyle tezgahının önü adeta turistik bir alana dönüştü. Yakışıklı Mısırcı ile selfie çektirmek isteyenler nedeniyle tezgahın önünde izdiham yaşandı.

Hatta Rusya'da ona özel İstanbul turları bile düzenlenmeye başladı.

Bazı Rus tur operatörleri  'İstanbul'a Mısırcı Turu' adı altında özel tur paketleri satışa sundu. 530 dolardan başlayan fiyatlarla pazarlanan turlarda, İstanbul'un doğal ve tarihi güzeleliklerinden ziyade Alper Temel’i görme ve onunla fotoğraf çektirme seçeneği öne çıkarılmaya başladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
