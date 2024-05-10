Yakında Emekliliğe Ayrılacak CEO Tim Cook'un Ardından Apple CEO'luğu için En Güçlü Aday Belli Oldu!
Yakında Emekliliğe Ayrılacak CEO Tim Cook'un Ardından Apple CEO'luğu için En Güçlü Aday Belli Oldu!
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
Yakın zamanda emekliliğe ayrılacağı düşünülen Tim Cook'un ardından Apple'da CEO pozisyonuna atanabilecek adaylar gündeme geldi.👇
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Teknoloji sektörünün en dikkat çeken ve en çok konuşulan şirketlerinden Apple, son günlerde CEO pozisyonunda gerçekleşmesi muhtemel bir değişiklik nedeniyle gündemde.
2011'de firmanın kurucu ortağı Steve Jobs'un vefatının ardından CEO pozisyonunu devralan Tim Cook'un, geçtiğimiz kasım ayında 64 yaşına girmiş olması mevcut konunun gündeme gelmesindeki en büyük nedenlerden.
Öyle ki, pek çok kaynak Apple'ın Amerikan şirketlerinin CEO'larını 65 yaşında emekli etme geleneğini Tim Cook ile devam ettireceğini ve bu sebeple yakın zamanda yeni bir CEO arayışına başladığını dile getiriyor.
Hal böyleyken, Apple'da ünlü yöneticinin halefinin kim olacağına dair birçok farklı isim de şimdiden söylentilere dahil oldu.
Şirkete yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman'a göre, Apple'ın bir sonraki CEO'su için en olası aday Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus.
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Gurman, firmanın deneyimli mühendisinin şuana kadar imza attığı başarılarla birlikte mevcut yöneticilerden daha genç yaşta olması sebebiyle CEO pozisyonu için diğer adaylardan bir adım önde olduğunu belirtiyor.
Analistler, şimdiye kadar Apple'da iyi bir geçmişe sahip olan Ternus'un son yıllarda sadece şirket sunumları sırasında değil, röportajlarda da daha sık kamuoyu önüne çıktığını, bu sayede yatırımcıların da başarılı mühendisin yeni CEO olabileceği fikrine hazır olduğunu söylüyor.
Bunlarla birlikte, şirket içi üst düzey toplantılarda John Ternus'un giderek daha bağımsız bir yönetici olarak rol aldığı ve bir sonraki CEO olma yolunda bireysel adımlar atmaya başladığı da ortaya atılan iddialar arasında.
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