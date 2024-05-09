Türkiye’den Twitter’a Ültimatom: “Sanal Ofis Açmakla Kurtulamazsınız”
Türkiye’den Twitter’a Ültimatom: “Sanal Ofis Açmakla Kurtulamazsınız”
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’deki ofisiyle ilgili şaibeler olan Twitter’a ültimatom verdi. Yayman; “Sanal ofis açmak yok. Gelip doğru düzgün verginizi ödeyin” ifadelerini kullandı.
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2022 yılında TBMM’den geçerek yasalaşan tasarıya göre, sosyal medya platformaları için Türkiye’de ofis açma şartı getirilmişti. Ayrıca bu mecralar, Türkiye’de yasal temsilci bulundurmak ve kazançları oranında vergi vermek zorunda.
Yasa sonrası eski adıyla Twitter yeni adıyla X, Türkiye’de İstanbul Levent’te ofis açmıştı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, bugün Meclis’te yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
"Twitter'a sesleniyorum ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Öyle sanal ofis açıp gitmek yok. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz, kaç lira vergi veriyorsunuz? Bunları herkes gibi siz de açıklayacaksınız."
Yayman, TikTok konusunda yasaklamaya karşı olduklarının altını çizerek, "Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor." ifadelerini kullandı.
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