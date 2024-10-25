Yakın Bir Tarihte Doğum Günü Olanlar Eller Havaya: Partinizde Çalabilecek 14 Şarkı
Yakın Bir Tarihte Doğum Günü Olanlar Eller Havaya: Partinizde Çalabilecek 14 Şarkı
Doğum günü yeni kararların alındığı ve insanın içinin heyecanla dolduğu çok özel günlerdir... Bu günü asla hafife alma ve içinden nasıl geliyorsa öyle kutla. Bunu sonuna kadar hak ettin!
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1. Birthday
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2. Habang Buhay
3. Our Song
4. supermarket
5. Paper Rings
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6. August
7. Blind
8. Bad Texter
9. Gorgeous
10. Boyfriend
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