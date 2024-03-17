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Yakın Arkadaşlarınla İlişkilerini Mizahıyla Harmanlayarak Kahkaha Attıran Kişiler

Yakın Arkadaşlarınla İlişkilerini Mizahıyla Harmanlayarak Kahkaha Attıran Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
17.03.2024 - 12:31

Hayatımızın en önemli parçalarından olan arkadaşlarını mizahına alet ederek güldüren Twitter kullanıcılarından birbirinden komik yorumlar geldi. Gelin birlikte bakalım...👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

2. Bir daha da aynısı olmuyor maalesef.

3. Her defasında aynı şey mi olur?

3. Her defasında aynı şey mi olur?
twitter.com

4. Üniversite hayatımın özeti omuş.

4. Üniversite hayatımın özeti omuş.
twitter.com

5. Ve asla doğru bir karar olmuyor.

5. Ve asla doğru bir karar olmuyor.
twitter.com
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6. Şüpheleri var demek ki.😂

6. Şüpheleri var demek ki.😂
twitter.com

7. Amerika'daki arkadaşıma attığım çağrı.

7. Amerika'daki arkadaşıma attığım çağrı.
twitter.com

8. Böyle bir arkadaşa denk gelmemiştim hiç.😂

8. Böyle bir arkadaşa denk gelmemiştim hiç.😂
twitter.com

9. Devamsızlıkların nasıl bittiği ektedir:

9. Devamsızlıkların nasıl bittiği ektedir:
twitter.com

10. 😂 😂 😂

10. 😂 😂 😂
twitter.com
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11. Minimum beş saat süren kahve date'inden sonra:

12. Böyle biten kaç arkadaşlığım var bir bilseniz.

12. Böyle biten kaç arkadaşlığım var bir bilseniz.
twitter.com

13. Arkadaş zorbalığı yapmaktan alınan minimum keyif:

14. Siz en çok hangisine güldünüz?

14. Siz en çok hangisine güldünüz?
twitter.com

15. Yorumlarda buluşalım...

15. Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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