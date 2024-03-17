Yakın Arkadaşlarınla İlişkilerini Mizahıyla Harmanlayarak Kahkaha Attıran Kişiler
Yakın Arkadaşlarınla İlişkilerini Mizahıyla Harmanlayarak Kahkaha Attıran Kişiler
Hayatımızın en önemli parçalarından olan arkadaşlarını mizahına alet ederek güldüren Twitter kullanıcılarından birbirinden komik yorumlar geldi. Gelin birlikte bakalım...👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Bir daha da aynısı olmuyor maalesef.
3. Her defasında aynı şey mi olur?
4. Üniversite hayatımın özeti omuş.
5. Ve asla doğru bir karar olmuyor.
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6. Şüpheleri var demek ki.😂
7. Amerika'daki arkadaşıma attığım çağrı.
8. Böyle bir arkadaşa denk gelmemiştim hiç.😂
9. Devamsızlıkların nasıl bittiği ektedir:
10. 😂 😂 😂
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11. Minimum beş saat süren kahve date'inden sonra:
12. Böyle biten kaç arkadaşlığım var bir bilseniz.
13. Arkadaş zorbalığı yapmaktan alınan minimum keyif:
14. Siz en çok hangisine güldünüz?
15. Yorumlarda buluşalım...
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