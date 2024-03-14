Yanlış Numara Yüzünden Liselilerin Aşk Dramasına Dalan Bahtsız Kullanıcının Ardından Efsane Anılar Paylaşıldı
Yanlış Numara Yüzünden Liselilerin Aşk Dramasına Dalan Bahtsız Kullanıcının Ardından Efsane Anılar Paylaşıldı
Tanımadığı bir numaradan gelen mesajla hiç bilmediği bir dramaya dahil olup akşamına gençlik dizisi tadında devam eden kullanıcının yaşadıkları sizi de epey eğlendirecek.
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Özellikle anksiyeteyle yanıp kavrulan bünyelerin azılı düşmanlarından biri de şüphesiz bilinmeyen numaralar.
Bir kullanıcı ise adeta krizi fırsata çevirerek yanlış numaradan gelen mesajlara yanıt verip kendi lise komedisini kendi yarattığı konuşmalarıyla bizleri de bu mini dramaya dahil etti.
Öncelikle karakterlerimizi tanıyalım; kalbi kırık genç kızımız Beyza, onun iyiliğini isteyen atarlı arkadaş, bir yerlerde konudan habersiz takılan eski sevgili ve olayın faili olmayan sahte Mert.
Sahte Mert durumu anlatmaya çalışsa da korumacı bestie kankasının derdini çözmeye fazla odaklı ve bir o kadar da öfkeli!
İsminin Fatma olduğunu öğrendiğimiz bestie ve kalbi kırık Beyza duruma ne kadar ikna olmuşlardır bilmiyoruz ancak bu konuşma yalnız sahte Mert'i değil, Twitter alemini de hayli eğlendirdi.
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Haliyle bol bol goygoyun dönmesi de kaçınılmaz oldu!
Bu mini dramanın ardından ise diğer kullanıcılar da kısa süreliğine başrol oldukları farklı olayları paylaştılar.
Dizilerde olsa bu kadar da olmaz dersiniz ama. 😒
Kral numarasını ezberleme zahmetine dahi girmemiş. 👑
Şu anda birileri gerçekten telefonun başında çaresiz bekliyor olabilir.
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Uzun Efe de Ege bölgesi halk efsanelerinden bir kahraman mahlası gibi değil mi? Acayip havalı.
Ya insanları işletmek elbette doğru değil ama şeytan bi' dürtmedi değil.
Bir de size soralım!
Sizin yanlış numaralar yüzünden yaşadığınız böyle garip anılar var mı?
Buyurun yorumlarda buluşalım!
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