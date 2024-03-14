Kendileriyle Aralarının Nasıl Olduğunu Anlatırken Duygularımıza Tercüman Olan Kişiler
Kendileriyle Aralarının Nasıl Olduğunu Anlatırken Duygularımıza Tercüman Olan Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/baknediyorum1_/st...
Kendileriyle aralarının nasıl olduğunu anlatırken duygularımıza tercüman olan birçok kişi oldu. Bizler de en güzel cevapları sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım...👇
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Twitter'da sorulan 'Kendinizle aranız nasıl' sorusu kısa zamanda viral oldu. İçsel münakaşa içinde olan kişiler de ruhsal hallerini temsili görsellerle tanımladı.
1. Bizler de sizin için derledik...
2. Sağ ve sol omzuma öpücük kondururken kurduğum cümle.
3. Kendi içimizle bi' iletişim kopuklu yaşıyoruz.
4. En kısa zamanda bu videodan çekeceğim.😂
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5. Nur Yerlitaş enerjisi istiyorum.🥲
6. "Aynen kanka tek yaşamak çok eğlenceli."
7. Kafamdaki düşüncelere karşı şöyle bi' sinirlilik hali hakim.
8. "Söyle bi çarpmak istiyorum."
9. Aynaya karşı...
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10. Kafamdaki sesleri takma seviyem.
11. Şak sesi nasıl çıkıyor?😂
12. Yavaştan itirafa geçelim...
13. Seni o kadar iyi anlıyorum ki...
14. Sizin kendinizle aranız nasıl?
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15. Yorumlarda buluşalım...
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