Yağmurun Ritmine Eşlik Eden Melankolik Şarkılar
Bazı günler vardır, gökyüzü bile ağlamak ister. İşte o anlarda camdan süzülen damlalarla birlikte içimizdeki yalnızlık yankılanır. Bir kahve koyarsın, perdeyi aralarsın, sokaklar sessizliğe bürünmüş... Ve fonda bir şarkı çalar, adeta içini okur. İşte o şarkılardan bir liste hazırladık size. Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Coldplay – The Scientist
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. AURORA - Runaway
3. London Grammar - Wasting My Young Years
4. Agnes Obel - Riverside
5. K Á R Y Y N - EVER
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sleeping At Last - Saturn
7. Keaton Henson - You
8. Adele - All I Ask
9. Jeff Buckley – Hallelujah
10. R.E.M. - Everybody Hurts
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Billie Eilish - when the party's over
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın