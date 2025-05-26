Yağmurun Ritmine Eşlik Eden Melankolik Şarkılar

Bazı günler vardır, gökyüzü bile ağlamak ister. İşte o anlarda camdan süzülen damlalarla birlikte içimizdeki yalnızlık yankılanır. Bir kahve koyarsın, perdeyi aralarsın, sokaklar sessizliğe bürünmüş... Ve fonda bir şarkı çalar, adeta içini okur. İşte o şarkılardan bir liste hazırladık size. Başlayalım!