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Yağmurun Ritmine Eşlik Eden Melankolik Şarkılar

etiket Yağmurun Ritmine Eşlik Eden Melankolik Şarkılar

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 23:29

Bazı günler vardır, gökyüzü bile ağlamak ister. İşte o anlarda camdan süzülen damlalarla birlikte içimizdeki yalnızlık yankılanır. Bir kahve koyarsın, perdeyi aralarsın, sokaklar sessizliğe bürünmüş... Ve fonda bir şarkı çalar, adeta içini okur. İşte o şarkılardan bir liste hazırladık size. Başlayalım!

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1. Coldplay – The Scientist

2. AURORA - Runaway

3. London Grammar - Wasting My Young Years

4. Agnes Obel - Riverside

5. K Á R Y Y N - EVER

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6. Sleeping At Last - Saturn

7. Keaton Henson - You

8. Adele - All I Ask

9. Jeff Buckley – Hallelujah

10. R.E.M. - Everybody Hurts

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11. Billie Eilish - when the party's over

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Lisa Campton
Lisa Campton
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