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Yağmurlu Bir Günde Cama Vuran Damlaları İzliyormuş Gibi Hissettiren Büyük Ev Ablukada'nın 13 Şarkısı

etiket Yağmurlu Bir Günde Cama Vuran Damlaları İzliyormuş Gibi Hissettiren Büyük Ev Ablukada'nın 13 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 10:01

Gerek bazı şarkılarıyla bizi eğlendiren, gerekse oldukça hüzünlendiren Büyük Ev Ablukada'nın her şarkısının içimizde bıraktığı huzur tarif edilemez. Gelin bu grubu birlikte tanıyalım.

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1. Beklediğim Gibiyim

2. En Güzel Yerinde Evin

3. Büyük Ev Ablukada - HOŞÇAKAL KADAR

4. Büyük Ev Ablukada - İHTİMALLERİN HEYECANINA ÜZÜLÜYORUM

5. Kopuk Uçurtma

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6. Büyük Ev Ablukada - EVREN BOZMASI

7. Büyük Ev Ablukada - BOŞLUK

8. 16. Cam Parçası (Çıplak Ayaklar Stüdyosu 2013)

9. Büyük Ev Ablukada - ARAYAN BULUR

10. Büyük Ev Ablukada - NE VAR NE YOK (Mutsuz Parti Şekli - 2019)

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11. Büyük Ev Ablukada - BENİM KAFAM SİKTİRMİŞ GİTMİŞ

12. Büyük Ev Ablukada - HEPSİNE NE FENA

13. Çıldırmicam

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