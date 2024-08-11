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Yabancı Dil Öğrenirken Dinleyebileceğiniz 18 Harika Şarkı

etiket Yabancı Dil Öğrenirken Dinleyebileceğiniz 18 Harika Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 16:31

Yabancı dil öğrenmek kimi zaman zorlayıcı olabilir, ancak doğru yöntemlerle bu süreci hem eğlenceli hem de etkili hale getirmek mümkün. Şarkılar, yabancı dil öğrenmenin en keyifli ve akılda kalıcı yollarından biri. Ritmik yapıları, tekrarlayan sözleri ve melodileri sayesinde kelimeleri ve dil yapılarını daha hızlı öğrenebilir, aynı zamanda telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. 

 İşte, dil öğrenme yolculuğunuzda size yardımcı olacak şarkılar.

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1. Adele - Million Years Ago

2. Hozier - Take Me To Church

3. Tony Tonite - Ayayay

4. Tom Odell - Another Love

5. Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

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6. Alexander Rybak - Fairytale

7. Amy Winehouse - Back To Black

8. LP - Lost On You

9. Miley Cyrus - Flowers

10. Jennifer Lopez - Ain't Your Mama

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11. Alec Benjamin - Let Me Down Slowly

12. OneRepublic - Someday

13. Maroon 5 - Lost

14. Ed Sheeran - Shape of You

15. The Beatles - Hello, Goodbye

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16. Coldplay - Don't Panic

17. Queen - We Will Rock You

18. No Method - Let Me Go

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