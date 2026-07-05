Wu-Tang Clan Hip-Hop Kültürünü Nasıl Değiştirdi?

1980'lerin sonu ve 1990'ların başında New York rap sahnesi daha çok Bronx, Brooklyn ve Queens etrafında dönüyordu. Staten Island ise pek kimsenin dikkatini çekmeyen bir bölgeydi. RZA, GZA ve Ol' Dirty Bastard'ın kuzen olarak kurduğu çekirdek yapı zamanla Ghostface Killah, Raekwon, Method Man, Inspectah Deck, U-God ve Masta Killa'nın katılımıyla büyüdü. Kendilerine Shaolin adını verdikleri Staten Island'ı rap dünyasının merkezlerinden biri hâline getirdiler. Birkaç yıl içinde kimsenin ciddiye almadığı bölge, hip-hop tarihinin kutsal mekanlarından biri olarak anılmaya başladı.