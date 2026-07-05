Wu-Tang Clan Hip-Hop Kültürünü Nasıl Değiştirdi?
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1993 yılında New York sokaklarından çıkan dokuz adamın hip-hop dünyasını kalıcı olarak değiştireceğini ve müzik tarihinin en büyük devrimlerinden birine imza atacağını kimse tahmin edemezdi. Ama efsane olmayı başardılar. Haydi Wu-Tang Clan grubunu yakından inceleyelim!
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C.R.E.A.M.
Protect Ya Neck
Triumph
Wu-Tang Clan Ain't Nuthing ta F' Wit
Can It Be All So Simple
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Gravel Pit
Method Man
Reunited
Da Mystery of Chessboxin'
It's Yourz
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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