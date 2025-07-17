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West Coast'u Ayağa Kaldıran Snoop Dogg Klasikleri

etiket West Coast'u Ayağa Kaldıran Snoop Dogg Klasikleri

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 22:32

Güneşli Kaliforniya sokaklarında ritim tutan bir ayak sesi varsa, o kesin Snoop Dogg’undur. 90'ların ortasında G-funk’la birlikte patlayan bu stilin en ayırt edici sesi, hiç şüphesiz ki onun kendine has vokali ve rahat tavırları oldu. Rap dünyasında cool olmanın kitabını yeniden yazan Snoop, West Coast'un sadece sesi değil eğlenceli ruhuydu. Hazırsanız, Snoop’un en efsane parçalarıyla West Coast’u ayağa kaldırıyoruz!

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1. Still D.R.E. (feat. Dr. Dre)

2. Gin and Juice

3. Who Am I? (What’s My Name?)

4. Drop It Like It’s Hot (feat. Pharrell)

5. Murder Was the Case

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6. Nuthin’ But a “G” Thang (Dr. Dre feat. Snoop Dogg)

7. Sensual Seduction

8. No Guns Allowed ft. Drake, Cori B

9. California Roll ft. Stevie Wonder, Pharrell Williams

10. Tha Shiznit

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11. Signs (feat. Justin Timberlake & Charlie Wilson)

12. I Wanna Rock

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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