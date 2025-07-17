West Coast'u Ayağa Kaldıran Snoop Dogg Klasikleri

Güneşli Kaliforniya sokaklarında ritim tutan bir ayak sesi varsa, o kesin Snoop Dogg’undur. 90'ların ortasında G-funk’la birlikte patlayan bu stilin en ayırt edici sesi, hiç şüphesiz ki onun kendine has vokali ve rahat tavırları oldu. Rap dünyasında cool olmanın kitabını yeniden yazan Snoop, West Coast'un sadece sesi değil eğlenceli ruhuydu. Hazırsanız, Snoop’un en efsane parçalarıyla West Coast’u ayağa kaldırıyoruz!