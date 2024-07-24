Wanda Nara ile Ayrıldıktan Sonra Hayata Küsen Icardi'ye Çare Kerem Aktürkoğlu Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi uzun zaman sonra güldüren isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, sosyal medyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor olmalı ki son paylaşımda 'görev tamamlandı' dedi. Sarı-kırmızılı taraftalar, Icardi'nin mutsuz hallerine Aktürkoğlu'nun çözüm olabileceğini ifade etmişti.