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Wanda Nara ile Ayrıldıktan Sonra Hayata Küsen Icardi'ye Çare Kerem Aktürkoğlu Oldu

Wanda Nara ile Ayrıldıktan Sonra Hayata Küsen Icardi'ye Çare Kerem Aktürkoğlu Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 15:39

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi uzun zaman sonra güldüren isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, sosyal medyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor olmalı ki son paylaşımda 'görev tamamlandı' dedi. Sarı-kırmızılı taraftalar, Icardi'nin mutsuz hallerine Aktürkoğlu'nun çözüm olabileceğini ifade etmişti.

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Galatasaray'da başarılarla dolu iki yıl geçiren Icardi için 2024-2025 sezonu özel hayatından dolayı iyi başlamadı.

Galatasaray'da başarılarla dolu iki yıl geçiren Icardi için 2024-2025 sezonu özel hayatından dolayı iyi başlamadı.

Yıldız golcünün eşi Wanda Nara, boşanmak istedi ve Türkiye'yi terk etti.

Yıldız golcünün eşi Wanda Nara, boşanmak istedi ve Türkiye'yi terk etti.

Nara'nın ülkesi Arjantin'e dönmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcunu antrenmanlardaki mutsuzluğu dikkat çekti.

Nara'nın ülkesi Arjantin'e dönmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcunu antrenmanlardaki mutsuzluğu dikkat çekti.

Hatta depresyona girdiği söylendi. Durum böyle olunca da sarı-kırmızılı taraftarlar, çareyi takım arkadaşlarından destek istemekte buldu.

Hatta depresyona girdiği söylendi. Durum böyle olunca da sarı-kırmızılı taraftarlar, çareyi takım arkadaşlarından destek istemekte buldu.

Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "görev tamamlandı" dedi. 👇🏻

Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "görev tamamlandı" dedi. 👇🏻
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