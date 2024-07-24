Veda Hazırlığı mı? Fenerbahçe Formasıyla 200. Maçına Çıkan Ferdi Paylaşımıyla Taraftarları Duygulandırdı
Veda Hazırlığı mı? Fenerbahçe Formasıyla 200. Maçına Çıkan Ferdi Paylaşımıyla Taraftarları Duygulandırdı
Fenerbahçe'nin güncel kadroda en eski oyuncusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu, Lugona maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarının gönlünü bir kez daha kazandı.
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2024-2025 sezonunu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile açan Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3'le geçti.
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Sarı-lacivertlilerde Dzeko, hat-trick yaparken bir gol de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
68'de Ryan Kent'in yerine oyuna giren Ferdi, 74'te skoru 4-2'ye getiren golu kaydetti.
Milli futbolcunun EURO 2024 sonrası kaldığı yerden devam etmesi, herkesin takdirini toplarken sarı-lacivertli formayı 200. kez sırtına geçirdiği için de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, alkış aldı.
25 yaşındaki futbolcunun paylaşımı 👇🏻
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Taraftarların yorumları 👇🏻
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Ferdi'nin golü 👇🏻
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