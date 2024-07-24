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Veda Hazırlığı mı? Fenerbahçe Formasıyla 200. Maçına Çıkan Ferdi Paylaşımıyla Taraftarları Duygulandırdı

Veda Hazırlığı mı? Fenerbahçe Formasıyla 200. Maçına Çıkan Ferdi Paylaşımıyla Taraftarları Duygulandırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 09:31

Fenerbahçe'nin güncel kadroda en eski oyuncusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu, Lugona maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarının gönlünü bir kez daha kazandı.

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2024-2025 sezonunu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile açan Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3'le geçti.

2024-2025 sezonunu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile açan Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3'le geçti.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertlilerde Dzeko, hat-trick yaparken bir gol de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Sarı-lacivertlilerde Dzeko, hat-trick yaparken bir gol de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
media.fenerbahce.org

68'de Ryan Kent'in yerine oyuna giren Ferdi, 74'te skoru 4-2'ye getiren golu kaydetti.

68'de Ryan Kent'in yerine oyuna giren Ferdi, 74'te skoru 4-2'ye getiren golu kaydetti.
media.fenerbahce.org

Milli futbolcunun EURO 2024 sonrası kaldığı yerden devam etmesi, herkesin takdirini toplarken sarı-lacivertli formayı 200. kez sırtına geçirdiği için de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, alkış aldı.

Milli futbolcunun EURO 2024 sonrası kaldığı yerden devam etmesi, herkesin takdirini toplarken sarı-lacivertli formayı 200. kez sırtına geçirdiği için de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, alkış aldı.

25 yaşındaki futbolcunun paylaşımı 👇🏻

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Taraftarların yorumları 👇🏻

Taraftarların yorumları 👇🏻
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Ferdi'nin golü 👇🏻

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