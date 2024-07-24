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Lugano'yu 4-3 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe'nin Performansına Gelen Tepkiler

Lugano'yu 4-3 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe'nin Performansına Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 08:39

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Sarı-lacivertliler, 2. Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu dört gelle mağlup etmeyi başarsa da kalesinde üç gol görmesi ve bazı oyuncuların performansı eleştirilere neden oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 4-3 mağlup etti.
media.fenerbahce.org

Galibiyeti getiren goller, Dzeko (3) ve Ferdi'den geldi.

Galibiyeti getiren goller, Dzeko (3) ve Ferdi'den geldi.
media.fenerbahce.org

Livakovic, 5,2 reyting ile maçın en kötüsü oldu.

Livakovic, 5,2 reyting ile maçın en kötüsü oldu.
media.fenerbahce.org

Taraftarlar, Hırvat kaleciyi gelecek için yetersiz buldu. 👇🏻

Taraftarlar, Hırvat kaleciyi gelecek için yetersiz buldu. 👇🏻
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MAÇ ÖZETİ: FC Lugano 3-4 Fenerbahçe 👇🏻

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