Lugano'yu 4-3 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe'nin Performansına Gelen Tepkiler

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Sarı-lacivertliler, 2. Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu dört gelle mağlup etmeyi başarsa da kalesinde üç gol görmesi ve bazı oyuncuların performansı eleştirilere neden oldu.