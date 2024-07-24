Lugano'yu 4-3 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe'nin Performansına Gelen Tepkiler
Lugano'yu 4-3 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başlayan Fenerbahçe'nin Performansına Gelen Tepkiler
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Sarı-lacivertliler, 2. Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu dört gelle mağlup etmeyi başarsa da kalesinde üç gol görmesi ve bazı oyuncuların performansı eleştirilere neden oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 4-3 mağlup etti.
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Galibiyeti getiren goller, Dzeko (3) ve Ferdi'den geldi.
Livakovic, 5,2 reyting ile maçın en kötüsü oldu.
Taraftarlar, Hırvat kaleciyi gelecek için yetersiz buldu. 👇🏻
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MAÇ ÖZETİ: FC Lugano 3-4 Fenerbahçe 👇🏻
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