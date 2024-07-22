Gruplara Veda: Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki Format Değişikliğini Anlatıyoruz

Sekiz farklı rakip belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbaya ayrılacak. Ardından, her takım bu torbalardan ikişer rakip çekerek maç yapacak. Her torbadan çekilen bir takımla bir maç evde, bir maç ise deplasmanda oynanacak.

Örneğin, eski sistemde birinci torbada yer alan Manchester City ile Real Madrid'in grup aşamasında eşleşmesi mümkün olmuyordu. Ancak, yeni sistemle bu durum ortadan kalkmış olacak.