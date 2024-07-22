Gruplara Veda: Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki Format Değişikliğini Anlatıyoruz
Gruplara Veda: Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki Format Değişikliğini Anlatıyoruz
Futbolda yeni sezon, devrim niteliğinde değişikliklerle başlıyor! UEFA, artık Avrupa kupalarında yeni bir formata geçiyor. İşte detaylar 👇
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Takım sayısı ve maç formatı
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Rakiplerin belirlenmesi
Lig ve play-off sistemi
Yeni kontenjanlar ve katılım şartları
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi için de geçerli
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