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Gruplara Veda: Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki Format Değişikliğini Anlatıyoruz

Gruplara Veda: Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki Format Değişikliğini Anlatıyoruz

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 15:57

Futbolda yeni sezon, devrim niteliğinde değişikliklerle başlıyor! UEFA, artık Avrupa kupalarında yeni bir formata geçiyor. İşte detaylar 👇

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Takım sayısı ve maç formatı

Takım sayısı ve maç formatı

Avrupa'da boy gösteren takım sayısı, 32'den 36'ya yükseltiliyor. Geleneksel grup aşamasından da lig sistemine geçiliyor. Artık takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı maç yapacak. Bu maçların 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplamda en az 8 lig maçı oynanacak.

Rakiplerin belirlenmesi

Rakiplerin belirlenmesi

Sekiz farklı rakip belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbaya ayrılacak. Ardından, her takım bu torbalardan ikişer rakip çekerek maç yapacak. Her torbadan çekilen bir takımla bir maç evde, bir maç ise deplasmanda oynanacak.

Örneğin, eski sistemde birinci torbada yer alan Manchester City ile Real Madrid'in grup aşamasında eşleşmesi mümkün olmuyordu. Ancak, yeni sistemle bu durum ortadan kalkmış olacak.

Lig ve play-off sistemi

Lig ve play-off sistemi

Yeni lig sistemine göre, ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler ise son 16 turu için iki ayaklı play-off maçları oynayacak.

Yeni kontenjanlar ve katılım şartları

Yeni kontenjanlar ve katılım şartları

Dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. sırada yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. 

Ayrıca bir takım da 'Şampiyonlar Yolu'ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin takımlarına verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek ve bu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi için de geçerli

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi için de geçerli

Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan aynı format uygulanacak.

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