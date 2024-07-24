Icardi'yi Unutturdu: Barış Alper Yılmaz Aşkı Bambaşka Bir Boyuta Ulaştı

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, gündemden düşmüyor. 24 yaşındaki oyuncu, antrenmandaki fotoğraflarıyla yine çok konuşuldu. Son dönemin gözde ismi, fiziğiyle de dikkat çekti.