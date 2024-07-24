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Icardi'yi Unutturdu: Barış Alper Yılmaz Aşkı Bambaşka Bir Boyuta Ulaştı

Icardi'yi Unutturdu: Barış Alper Yılmaz Aşkı Bambaşka Bir Boyuta Ulaştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 10:28

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, gündemden düşmüyor. 24 yaşındaki oyuncu, antrenmandaki fotoğraflarıyla yine çok konuşuldu. Son dönemin gözde ismi, fiziğiyle de dikkat çekti.

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Bizim Çocuklar, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Bizim Çocuklar, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Ülkemize büyük gurur yaşatan takımımızın öne çıkan oyuncularından biri ise Barış Alper Yılmaz olmuştu.

Ülkemize büyük gurur yaşatan takımımızın öne çıkan oyuncularından biri ise Barış Alper Yılmaz olmuştu.

24 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelirken özellikle kadın futbolseverler tarafından da ilgilerin odağıydı.

24 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelirken özellikle kadın futbolseverler tarafından da ilgilerin odağıydı.

Tatilinin ardından sarı-kırmızılı kulübüne geri dönen Yılmaz, antrenmandaki fotoğrafları ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Tatilinin ardından sarı-kırmızılı kulübüne geri dönen Yılmaz, antrenmandaki fotoğrafları ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Fiziği, sosyal medyada gündem oldu.

Fiziği, sosyal medyada gündem oldu.
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