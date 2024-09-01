Volkan Demirel Adana Demirspor'un Genç Kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e Destek Çıktı!
Volkan Demirel Adana Demirspor'un Genç Kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e Destek Çıktı!
TV100 ekranlarında futbol yorumcusu olarak karşımıza çıkan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Adana Demirspor'un 15 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'in Galatasaray maçındaki performansına dair 'Kurtararak değil yiyerek kaleci olunur' dedi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olmuştu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1'le geçerek rahat bir üç puan elde etmişti.
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Galibiyeti getiren golleri, 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18'inci dakikada kendi kalesine Semih Güler, 31’inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 37’nci dakikada Mertens ve 60’ıncı dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetmişti.
Ev sahibi ekibin kalecisi Deniz Eren Dönmezer, 90 dakika sonrası bazı futbolseverlerin eleştiri hedefi haline gelmişti.
Fenerbahçe ile birçok başarıya imza atan eski kaleci Volkan Demirel, 15 yaşındaki kaleciye destek çıktı. 👇
"Kalede 15-16 yaşında gencecik bir çocuk var. Kurtararak değil yiyerek kaleci olunur. O yüzden bugün yediği golleri hiçbir şekilde yadırgamıyorum. 2-3 maçtır iyi oynuyordu, bugün bir kaza oldu"
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