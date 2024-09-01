Fenerbahçe Tribünlerine Oley Çektirmişti: Serdar Dursun'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Göndermesi!

Alanyaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun, sarı-lacivertlilere 3-0 mağlup oldukların mücadelenin ardından sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Milli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tribünlere çağırılmış ve oley çektirmişti.