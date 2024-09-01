Fenerbahçe Tribünlerine Oley Çektirmişti: Serdar Dursun'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Göndermesi!
Fenerbahçe Tribünlerine Oley Çektirmişti: Serdar Dursun'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Göndermesi!
Alanyaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun, sarı-lacivertlilere 3-0 mağlup oldukların mücadelenin ardından sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Milli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tribünlere çağırılmış ve oley çektirmişti.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk etmiş, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmıştı.
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Akdeniz ekibinin golcüsü Serdar Dursun, 90 dakika öncesinde tribünleri selamlamıştı.
Bazı futbolseverler, yaşananları sosyal medyada eleştirmişti.
Dursun, gelen tepkilere "Bizim kalbimiz çelişmez" diyerek yanıt verdi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sezon Galatasaray'a mağlup oldukları maçın sonrası futbolcuları Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için "Beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur!" demişti
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Kılınç ve Antalyalı, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti.
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