Jose Mourinho'dan Tartışma Yaratacak Sözler: "Türkiye'de Sadece Galatasaray Kart Görmüyor"

'Çok genç bir hakem vardı sahada. Gerçekten çok iyi bir karakter. İyi ve doğru kararlar verdi. Oyunun kontrolünü iyi sağladı. Sarı kartlarda doğruydu. Kendisini tebrik ediyorum. Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. “Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor.'