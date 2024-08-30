Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Jose Mourinho'dan Tartışma Yaratacak Sözler: "Türkiye'de Sadece Galatasaray Kart Görmüyor"

Jose Mourinho'dan Tartışma Yaratacak Sözler: "Türkiye'de Sadece Galatasaray Kart Görmüyor"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 00:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 galip geldikleri Alanyaspor karşılaşmasının ardından ezeli rakipleri Galatsaray'a değinmeden geçemedi. Portekizli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübün hakemler tarafından cezalandırılmadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Süper Lig'in dördüncü haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç golle mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in dördüncü haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç golle mağlup etmeyi başardı.
media.fenerbahce.org

Puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan ekipte teknik direktör Mourinho, karşılaşma sonunda yaptığı hakem değerlendirmede Galatasaray'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan ekipte teknik direktör Mourinho, karşılaşma sonunda yaptığı hakem değerlendirmede Galatasaray'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
media.fenerbahce.org

Tecrübeli isim, şunları söyledi:

Tecrübeli isim, şunları söyledi:

'Çok genç bir hakem vardı sahada. Gerçekten çok iyi bir karakter. İyi ve doğru kararlar verdi. Oyunun kontrolünü iyi sağladı. Sarı kartlarda doğruydu. Kendisini tebrik ediyorum. Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. “Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın