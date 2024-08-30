Jose Mourinho'dan Tartışma Yaratacak Sözler: "Türkiye'de Sadece Galatasaray Kart Görmüyor"
Jose Mourinho'dan Tartışma Yaratacak Sözler: "Türkiye'de Sadece Galatasaray Kart Görmüyor"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 galip geldikleri Alanyaspor karşılaşmasının ardından ezeli rakipleri Galatsaray'a değinmeden geçemedi. Portekizli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübün hakemler tarafından cezalandırılmadığını belirtti.
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Süper Lig'in dördüncü haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç golle mağlup etmeyi başardı.
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Puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan ekipte teknik direktör Mourinho, karşılaşma sonunda yaptığı hakem değerlendirmede Galatasaray'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tecrübeli isim, şunları söyledi:
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