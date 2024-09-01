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Okan Buruk'un Adana Demirspor Maçında Oyuna Almadığı Hakim Ziyech Galatasaray'ı Sildi!

Okan Buruk'un Adana Demirspor Maçında Oyuna Almadığı Hakim Ziyech Galatasaray'ı Sildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 11:48

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübe dair tüm gönderilerini kaldırdı.

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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da noktalayan Hakim Ziyech'ten 5-1'lik Adana Demirspor galibiyeti sonrası flaş bir karar geldi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da noktalayan Hakim Ziyech'ten 5-1'lik Adana Demirspor galibiyeti sonrası flaş bir karar geldi.

Temmuz ayının başında sarı-kırmızılı ekiple 1+1 yıllık anlaşma sağlayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'da Galatasaray'a dair bir iz bırakmadı.

Temmuz ayının başında sarı-kırmızılı ekiple 1+1 yıllık anlaşma sağlayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'da Galatasaray'a dair bir iz bırakmadı.

Faslı yıldız, Adana deplasmanın kadrosuna alınmış ancak teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih edilmemişti.

Faslı yıldız, Adana deplasmanın kadrosuna alınmış ancak teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih edilmemişti.

Yaşanan bu gelişmeden sonra ayrılığın oldukça yakın olabileceği öne sürüldü.

Yaşanan bu gelişmeden sonra ayrılığın oldukça yakın olabileceği öne sürüldü.

Ziyech'in Instagram profilinin son hali:

Ziyech'in Instagram profilinin son hali:
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