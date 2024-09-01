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Merih Demiral Fenerbahçe Forması mı Giyecek? Sofyan Ambarat Paylaşımındaki Detaylar Gündem Oldu

Merih Demiral Fenerbahçe Forması mı Giyecek? Sofyan Ambarat Paylaşımındaki Detaylar Gündem Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 10:47

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yeni transferi Sofyan Ambrat'a 'Ailemize hoş geldin' dedi. Paylaşımdaki bazı detaylar, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Akıllara 'Yeni transfer Merih Demiral mı?' sorusu geldi.

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Fenerbahçe, İtalya Seri A'da transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fiorentina'dan Sofyan Ambarat'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Fenerbahçe, İtalya Seri A'da transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fiorentina'dan Sofyan Ambarat'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
media.fenerbahce.org

Faslı futbolcu, cuma günü Kadıköy'de oynanan Alanyaspor mücadelesini yerinden takip etmiş, dün de kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Faslı futbolcu, cuma günü Kadıköy'de oynanan Alanyaspor mücadelesini yerinden takip etmiş, dün de kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.
media.fenerbahce.org

Bugün kulüpten Ambarat'a dair bir paylaşım geldi. 👇

Taraftarlar, paylaşım sonrası gözlerini yeni transfere çevirdi.

Taraftarlar, paylaşım sonrası gözlerini yeni transfere çevirdi.
twitter.com

Akla gelen ilk isim, Merih Demiral oldu.

Akla gelen ilk isim, Merih Demiral oldu.
twitter.com
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Kariyerini Al Ahli'de sürdüren başarılı defans, Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etmişti.

Kariyerini Al Ahli'de sürdüren başarılı defans, Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etmişti.
twitter.com

Milli futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
twitter.com

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.
twitter.com

Demiral, 2011'de Karamürsel'den Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olmuştu.

Demiral, 2011'de Karamürsel'den Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olmuştu.
twitter.com
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