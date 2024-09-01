Merih Demiral Fenerbahçe Forması mı Giyecek? Sofyan Ambarat Paylaşımındaki Detaylar Gündem Oldu

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yeni transferi Sofyan Ambrat'a 'Ailemize hoş geldin' dedi. Paylaşımdaki bazı detaylar, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Akıllara 'Yeni transfer Merih Demiral mı?' sorusu geldi.