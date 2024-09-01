Merih Demiral Fenerbahçe Forması mı Giyecek? Sofyan Ambarat Paylaşımındaki Detaylar Gündem Oldu
Merih Demiral Fenerbahçe Forması mı Giyecek? Sofyan Ambarat Paylaşımındaki Detaylar Gündem Oldu
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yeni transferi Sofyan Ambrat'a 'Ailemize hoş geldin' dedi. Paylaşımdaki bazı detaylar, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Akıllara 'Yeni transfer Merih Demiral mı?' sorusu geldi.
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Fenerbahçe, İtalya Seri A'da transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fiorentina'dan Sofyan Ambarat'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
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Faslı futbolcu, cuma günü Kadıköy'de oynanan Alanyaspor mücadelesini yerinden takip etmiş, dün de kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.
Bugün kulüpten Ambarat'a dair bir paylaşım geldi. 👇
Taraftarlar, paylaşım sonrası gözlerini yeni transfere çevirdi.
Akla gelen ilk isim, Merih Demiral oldu.
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Kariyerini Al Ahli'de sürdüren başarılı defans, Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etmişti.
Milli futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.
Demiral, 2011'de Karamürsel'den Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olmuştu.
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