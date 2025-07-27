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Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 Yenen İtalya Şampiyon Oldu

Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 Yenen İtalya Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.07.2025 - 00:08

İtalya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Lodz’daki Atlas Arena’da oynanan finalin ardından düzenlenen törenle İtalya, hem kupasına hem de madalyalarına kavuştu.

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İtalya, Voleybol Milletler Ligi'nde büyük bir başarıyla ikinci kez üst üste şampiyonluğa erişti.

İtalya, Voleybol Milletler Ligi'nde büyük bir başarıyla ikinci kez üst üste şampiyonluğa erişti.

Üçüncülük maçının ardından ev sahibi Polonya'ya bronz madalyaları verilirken, finalin bitimiyle birlikte Brezilya ve İtalya takımları sahneye çıktı. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Brezilyalı oyunculara gümüş, şampiyon İtalya’ya ise altın madalyalar takdim edildi.

İtalya, Brezilya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 

İlk seti Brezilya 25-22 kazandı, ardından gelen setleri İtalya, 25-18, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla kazanmayı başardı.

Törende ilginç anlar yaşandı, madalyaları Polonyalı Wolosz takdim etti.

Törende ilginç anlar yaşandı, madalyaları Polonyalı Wolosz takdim etti.

İlginç bir detay ise madalyaları Polonyalı milli voleybolcu Joanna Wolosz’un takdim etmesi oldu. Kupayı tören alanına taşıyan İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla birlikte zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.

İtalya'nın kupayı aldığı anlar büyük coşkuyla böyle yaşandı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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