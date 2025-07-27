Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 Yenen İtalya Şampiyon Oldu

İtalya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Lodz’daki Atlas Arena’da oynanan finalin ardından düzenlenen törenle İtalya, hem kupasına hem de madalyalarına kavuştu.