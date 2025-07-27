Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 Yenen İtalya Şampiyon Oldu
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İtalya, Voleybol Milletler Ligi'nde büyük bir başarıyla ikinci kez üst üste şampiyonluğa erişti.
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Törende ilginç anlar yaşandı, madalyaları Polonyalı Wolosz takdim etti.
İtalya'nın kupayı aldığı anlar büyük coşkuyla böyle yaşandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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