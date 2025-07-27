Nikola Jokic'in Atı Şampiyon Oldu, Jokic Gözyaşlarını Tutamadı

NBA izleyenler arasında Denver Nuggets’ın süperstarı Nikola Jokic’in basketboldan çok at yarışlarına ilgi duyduğu uzun süredir espri konusu oluyor. Sırp pivotun bir at çiftliği var ve yaz tatillerini Avrupa'yı dolaşıp atlarının yarışlarını izleyerek geçiriyor. Bu anlarda sahada görmediğimiz farklı bir yönünü de sergiliyor. Jokic'in basketboldan çok daha fazla eğlendiğini görmek mümkün.