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Nikola Jokic'in Atı Şampiyon Oldu, Jokic Gözyaşlarını Tutamadı

Nikola Jokic'in Atı Şampiyon Oldu, Jokic Gözyaşlarını Tutamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 23:27

NBA izleyenler arasında Denver Nuggets’ın süperstarı Nikola Jokic’in basketboldan çok at yarışlarına ilgi duyduğu uzun süredir espri konusu oluyor. Sırp pivotun bir at çiftliği var ve yaz tatillerini Avrupa'yı dolaşıp atlarının yarışlarını izleyerek geçiriyor. Bu anlarda sahada görmediğimiz farklı bir yönünü de sergiliyor. Jokic'in basketboldan çok daha fazla eğlendiğini görmek mümkün.

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Nikola Jokic, NBA için dev bir star ama o tarzıyla hep farklı olmayı, o star ışıklarını reddetmeyi bildi.

Nikola Jokic, NBA için dev bir star ama o tarzıyla hep farklı olmayı, o star ışıklarını reddetmeyi bildi.

Atlarına basketbol topundan daha tutkulu olan Jokic, atlarının yarışlarını izlemekten de keyif alıyor. Denver ile şampiyon olan Jokic, kupayı da binbir rica ile kaldırmaya gelirken, atlarının kazandığı en ufak zaferde yaşadığı mutluluk görenleri şaşırtıyor.

Nikola Jokic, yarış kazanan atına sarılarak gözyaşları döktü.

Nikola Jokic, yarış kazanan atına sarılarak gözyaşları döktü.

Bugün Jokic'in atlarından biri memleketi Sombor, Sırbistan'da önemli bir yarışı kazandı ve bu zafer, Jokic'e unutulmaz bir an yaşattı. Yarış sonrası duygusal anlar yaşayan Jokic’in görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen yıldız ismin bu hali, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Jokic'in duygusal anları Sırbistan televizyonlarının da ana gündem konusuydu:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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