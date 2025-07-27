Nikola Jokic'in Atı Şampiyon Oldu, Jokic Gözyaşlarını Tutamadı
NBA izleyenler arasında Denver Nuggets’ın süperstarı Nikola Jokic’in basketboldan çok at yarışlarına ilgi duyduğu uzun süredir espri konusu oluyor. Sırp pivotun bir at çiftliği var ve yaz tatillerini Avrupa'yı dolaşıp atlarının yarışlarını izleyerek geçiriyor. Bu anlarda sahada görmediğimiz farklı bir yönünü de sergiliyor. Jokic'in basketboldan çok daha fazla eğlendiğini görmek mümkün.
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Nikola Jokic, NBA için dev bir star ama o tarzıyla hep farklı olmayı, o star ışıklarını reddetmeyi bildi.
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Nikola Jokic, yarış kazanan atına sarılarak gözyaşları döktü.
Jokic'in duygusal anları Sırbistan televizyonlarının da ana gündem konusuydu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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