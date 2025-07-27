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Golovin'in Monaco Soyunma Odasındaki Galatasaray Formalı Hali Heyecanlandırdı

Golovin'in Monaco Soyunma Odasındaki Galatasaray Formalı Hali Heyecanlandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 18:39

Transfer sezonu sürecinde futbolcuların sosyal medyada yaptıkları neredeyse her şey transfer haberine neden oluyor. Bu bir takımın formasını giymekse elbette transfer dedikodularının önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu kez konunun başrolleri Golovin ve Galatasaray oldu.

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Golovin'in formalı hali Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Golovin'in formalı hali Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Monaco’nun tecrübeli oyuncusu Aleksandr Golovin, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir jest yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu Ismail Jakobs, eski takım arkadaşı Golovin’e Galatasaray forması gönderdi. 29 yaşındaki Rus yıldız ise bu formayı giyerek poz verdi. Jakobs, bu kareyi sosyal medya hesabında paylaşınca Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

10 numara pozisyonuna transfer hasretiyle gündemi takip eden Galatasaray taraftarı da bu fotoğrafla heyecanlandı.

10 numara pozisyonuna transfer hasretiyle gündemi takip eden Galatasaray taraftarı da bu fotoğrafla heyecanlandı.

Ismail Jakobs’un, eski takım arkadaşı Aleksandr Golovin’in Galatasaray formasıyla fotoğrafını paylaşması, 10 numara transferi bekleyen sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Geride kalan sezonda Monaco formasıyla 29 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Golovin’in piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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