Golovin'in Monaco Soyunma Odasındaki Galatasaray Formalı Hali Heyecanlandırdı
Transfer sezonu sürecinde futbolcuların sosyal medyada yaptıkları neredeyse her şey transfer haberine neden oluyor. Bu bir takımın formasını giymekse elbette transfer dedikodularının önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu kez konunun başrolleri Golovin ve Galatasaray oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Golovin'in formalı hali Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 numara pozisyonuna transfer hasretiyle gündemi takip eden Galatasaray taraftarı da bu fotoğrafla heyecanlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın