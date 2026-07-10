Vokalistini Değiştirip Yeni Bir Sayfa Açan Metal Grupları

Nightwish'in vokalist değişiklikleri yıllarca metal dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Tarja Turunen ve Anette Olzon dönemlerinin ardından gruba katılan Floor Jansen ise birçok hayran tarafından grubun en başarılı vokalistlerinden biri olarak görülüyor. Güçlü sesi ve sahne hakimiyetiyle kısa sürede Nightwish'in ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hatta bazı dinleyicilere göre grubun en iyi canlı performans dönemi Floor ile başladı.