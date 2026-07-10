Vokalistini Değiştirip Yeni Bir Sayfa Açan Metal Grupları
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Bir metal grubunda vokalist değişikliği yaşanması, çoğu zaman hayranlar için küçük çaplı bir deprem etkisi yaratır. Çünkü bir grubun öne çıkan ilk ismi genelde vokalist olur. Kimi zaman bu değişim büyük tartışmalara neden olurken, kimi zaman da grubun kariyerindeki en doğru karar olarak görülür. Gel, vokalist değişikliğinin ardından yeni bir döneme giren ve bunu başarıyla yöneten metal gruplarına birlikte bakalım. 👇
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1. Bruce Dickinson'ın dönüşüyle yeniden güç kazanan Iron Maiden!
2. Ronnie James Dio ile bambaşka bir kimliğe bürünen Black Sabbath!
3. Mike Howe ile yeni bir soluk yakalayan Metal Church!
4. Floor Jansen ile gücüne güç katan Nightwish!
5. Angela Gossow sonrası Alissa White-Gluz ile yoluna devam eden Arch Enemy!
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6. Howard Jones ile yeni bir döneme giren Killswitch Engage!
7. Johan Hegg ile kimliğini bulan Amon Amarth!
8. Chuck Billy ile zirveye çıkan Testament!
9. Derrick Green ile yoluna devam eden Sepultura!
10. Tommy Karevik ile yeni bir sayfa açan Kamelot!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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