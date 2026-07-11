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Vııızzz... SinekSavar ile Stres Atmaya Hazır mısın?

Vııızzz... SinekSavar ile Stres Atmaya Hazır mısın?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 12:29
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Yaz aylarının en büyük kabusu sivrisineklerle savaş halinde misiniz? Uykunun en tatlı yerinde alttan alttan gelen o 'Vıızzz....' sesine tahammül edemediğini biliyoruz. 'Bu ne sıcak böyle' diye söylendiğimiz tam bu günlerde üstüne bir de sivrisinekler eklenince yaz mevsimi hayli çekilmez hale geliyor. Onedio’nun yepyeni oyunu SinekSavar: Sapan Operasyonu ile kuşan ve sinek ordusuna karşı mücadeleni başlat!😱

Sineklere karşı sapanlar kuşanıldı, buruşuk kağıtlar mermiye dönüştü.🦟

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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