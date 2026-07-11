Vııızzz... SinekSavar ile Stres Atmaya Hazır mısın?

Yaz aylarının en büyük kabusu sivrisineklerle savaş halinde misiniz? Uykunun en tatlı yerinde alttan alttan gelen o 'Vıızzz....' sesine tahammül edemediğini biliyoruz. 'Bu ne sıcak böyle' diye söylendiğimiz tam bu günlerde üstüne bir de sivrisinekler eklenince yaz mevsimi hayli çekilmez hale geliyor. Onedio’nun yepyeni oyunu SinekSavar: Sapan Operasyonu ile kuşan ve sinek ordusuna karşı mücadeleni başlat!😱

Sineklere karşı sapanlar kuşanıldı, buruşuk kağıtlar mermiye dönüştü.🦟