Vııızzz... SinekSavar ile Stres Atmaya Hazır mısın?
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Yaz aylarının en büyük kabusu sivrisineklerle savaş halinde misiniz? Uykunun en tatlı yerinde alttan alttan gelen o 'Vıızzz....' sesine tahammül edemediğini biliyoruz. 'Bu ne sıcak böyle' diye söylendiğimiz tam bu günlerde üstüne bir de sivrisinekler eklenince yaz mevsimi hayli çekilmez hale geliyor. Onedio’nun yepyeni oyunu SinekSavar: Sapan Operasyonu ile kuşan ve sinek ordusuna karşı mücadeleni başlat!😱
Sineklere karşı sapanlar kuşanıldı, buruşuk kağıtlar mermiye dönüştü.🦟
Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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