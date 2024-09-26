Vergi Zammı Yolda: Yurt Dışı Çıkış Harcının Fiyatı Yine Yükselecek

Yeni yılda Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) yüzde 45 olacağı hesaplanırken, Cumhurbaşkanının YDO yetkisini kullanması durumunda IMEI ücretleriyle birlikte yurt dışı harcı, MTV ve ehliyet harcı ücretlerinde de ciddi artış meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde zamlanan yurt dışı harcı, 2025 yılıdan 720 liraya çıkabilir. Ayrıca yeni yılda MTV de yükselebilir.