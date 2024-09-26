Vergi Zammı Yolda: Yurt Dışı Çıkış Harcının Fiyatı Yine Yükselecek
Vergi Zammı Yolda: Yurt Dışı Çıkış Harcının Fiyatı Yine Yükselecek
Yeni yılda Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) yüzde 45 olacağı hesaplanırken, Cumhurbaşkanının YDO yetkisini kullanması durumunda IMEI ücretleriyle birlikte yurt dışı harcı, MTV ve ehliyet harcı ücretlerinde de ciddi artış meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde zamlanan yurt dışı harcı, 2025 yılıdan 720 liraya çıkabilir. Ayrıca yeni yılda MTV de yükselebilir.
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Yurt dışından telefon getirip kayıt ettirmek için uygulanan IMEI ücretinin 45 bin 953 liraya yükseleceği belirtiliyor.
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Cumhurbaşkanın yetkisini kullanması halinde yürürlüğe giren YDO ile birlikte birçok vergide de artış olacak.
Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde 150 liradan 500 liraya yükselen yurt dışı çıkış harcı, 2025’in ilk gününde 720 liraya yükselebilir.
1600 cc’ye kadar motor hacmi olan araçlar için 2024 yılında 5.851 TL olan MTV ise 2025'te 8.484 TL'ye çıkacak.
Ayrıca B sınıfı ehliyet harcı da yükselecek.
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