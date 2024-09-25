Araç Sahipleri Dikkat! Araç Muayene Ücretlerine 2025'te Büyük Zam Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat! Araç Muayene Ücretlerine 2025'te Büyük Zam Geliyor
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Araç sahipleri rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e araç muayenesi yaptırmak zorunda. Ancak vatandaşlara kötü bir haber geldi.
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Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.
TÜVTÜRK'te muayene ücretleri her yıl 'yeniden değerleme oranı'na (YDO) göre belirleniyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre eylül ve ekim enflasyonu 'sıfır' bile gelse YDO, yüzde 43 oranını aşacak.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) gelecek iki ayda ortalama yüzde 3 seviyesinde artması bekleniyor. Buna göre 2024 yılı yeniden değerlendirme oranı yüzde 45 seviyesinde olacak.
Eğer yüzde 45 senaryosu geçerli olursa araç muayene ücreti 2025 yılında 2 bin 640 TL’ye ulaşacak.
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