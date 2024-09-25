Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Araç Sahipleri Dikkat! Araç Muayene Ücretlerine 2025'te Büyük Zam Geliyor

Araç Sahipleri Dikkat! Araç Muayene Ücretlerine 2025'te Büyük Zam Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 11:39

Araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK'e yeni yılda büyük zam geliyor. Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre 2025'te araç muayene ücretlerinin yüzde 45 oranında zamlanması bekleniyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Araç sahipleri rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e araç muayenesi yaptırmak zorunda. Ancak vatandaşlara kötü bir haber geldi.

Araç sahipleri rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e araç muayenesi yaptırmak zorunda. Ancak vatandaşlara kötü bir haber geldi.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.

Kaynak

TÜVTÜRK'te muayene ücretleri her yıl 'yeniden değerleme oranı'na (YDO) göre belirleniyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre eylül ve ekim enflasyonu 'sıfır' bile gelse YDO, yüzde 43 oranını aşacak.

TÜVTÜRK'te muayene ücretleri her yıl 'yeniden değerleme oranı'na (YDO) göre belirleniyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre eylül ve ekim enflasyonu 'sıfır' bile gelse YDO, yüzde 43 oranını aşacak.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) gelecek iki ayda ortalama yüzde 3 seviyesinde artması bekleniyor. Buna göre 2024 yılı yeniden değerlendirme oranı yüzde 45 seviyesinde olacak.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) gelecek iki ayda ortalama yüzde 3 seviyesinde artması bekleniyor. Buna göre 2024 yılı yeniden değerlendirme oranı yüzde 45 seviyesinde olacak.

Eğer yüzde 45 senaryosu geçerli olursa araç muayene ücreti 2025 yılında 2 bin 640 TL’ye ulaşacak.

Eğer yüzde 45 senaryosu geçerli olursa araç muayene ücreti 2025 yılında 2 bin 640 TL’ye ulaşacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın