Tabelalar Yine Değişecek: Motorine Zam Geliyor
Tabelalar Yine Değişecek: Motorine Zam Geliyor
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Brent petrol, dövizdeki dalgalanmalar ve ekonomik kriz akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
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Geçen günlerde benzine 1.20 TL zam yapılmasının ardından bir zammın da motorine geleceği konuşuluyor.
Foreks Haber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorine 90 kuruş zam yapılacak.
Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
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