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Tabelalar Yine Değişecek: Motorine Zam Geliyor

Tabelalar Yine Değişecek: Motorine Zam Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:20

Geçen günlerde benzinin 1.20 TL zamlanmasının ardından motorine yarından itibaren 90 kuruş zam geleceği ileri sürüldü. 

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Brent petrol, dövizdeki dalgalanmalar ve ekonomik kriz akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol, dövizdeki dalgalanmalar ve ekonomik kriz akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Geçen günlerde benzine 1.20 TL zam yapılmasının ardından bir zammın da motorine geleceği konuşuluyor.

Geçen günlerde benzine 1.20 TL zam yapılmasının ardından bir zammın da motorine geleceği konuşuluyor.

Foreks Haber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorine 90 kuruş zam yapılacak.

Foreks Haber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorine 90 kuruş zam yapılacak.

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Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

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