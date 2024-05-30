Veresiye Defterinden Tüp Değiştirmeye: Nerde O Eski Günler Demenizi Sağlayacak 90’lar Esnaf Alışkanlıkları
Veresiye Defterinden Tüp Değiştirmeye: Nerde O Eski Günler Demenizi Sağlayacak 90’lar Esnaf Alışkanlıkları
90'lar, nostalji olsa da kimilerinin hâlâ özendiği, geri dönülemez altın yıllar arasında. Elbette buna, teknoloji kavramıyla henüz tam anlamıyla tanışmamış olan favori mahalle esnaflarımız da dahil. Gelin, günümüz modern alışveriş alışkanlıkları sonrası çok geride kalmış gibi görünen o nostaljik günlere birlikte kısa bir bakış atalım.
İşte, sadece 90'lı yıllarda doğanların anlayacağı o bilindik esnaf alışkanlıkları...
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1. Veresiye Defteri
2. "Sadakat İlişkisi"
3. Pazarlık Kültürü
4. Ürün Sunumları
5. Mahalle Ekonomisi
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