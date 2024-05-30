Veresiye Defterinden Tüp Değiştirmeye: Nerde O Eski Günler Demenizi Sağlayacak 90’lar Esnaf Alışkanlıkları

Doğalgazın bu kadar yaygın olmadığı 90'larda tüp değiştirme diye bir şey de vardı. Ocağın gazı bir anda biter ve üzerinde pişen yemeğin yarım kalmasına neden olurdu. Evde fırtınalar koparan bu durum tüpçünün gelip tüpü değiştirmesiyle birlikte sonlanır ve hayat kaldığı yerden devam ederdi. Tabii bu işlem aniden gerçekleştidiğinden kimi zaman elde yeterli nakit para olmazdı. Tüpçüler ise bu durumu anlayışla karşılar ve 'Sonra hallederiz' diyerek karşılıklı güveni pekiştirirdi. Yani öyle IBAN'mış, e-ödemeymiş o dönemlerde yoktu...