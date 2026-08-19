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Verdiğin Cilt ve Vücut Bakım Kararları Ne Kadar Doğru?

etiket Verdiğin Cilt ve Vücut Bakım Kararları Ne Kadar Doğru?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 14:01
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Cilt ve vücut bakımında doğru bildiğimiz şeyler bazen hatalı olabiliyor, doğrusunu bilmediğimiz için bu hata sürüp gidiyor. Duş alışkanlıklarından güneş kremi kullanımına, peeling sıklığından nemlendirmeye kadar yaptığın seçimler cildinin geleceğini etkiliyor. Peki senin kararların ne kadar doğru? Merak ediyorsan seni testimize alalım!

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1. Güneş kremiyle arandaki ilişkiyi nasıl tanımlarsın?

2. Makyajla uyur musun?

3. Duştan çıktıktan sonra ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?

4. Bakım rutininin vazgeçilmezi hangisi?

5. Banyo ve duş rutininde suyun sıcaklığı genelde nasıl olur?

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6. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirirsin?

6. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirirsin?

7. Evde kendi kendine bir maske yapacak olsan ana malzemen ne olurdu?

8. Son olarak el ve ayak bakımına ne kadar vakit ayırırsın?

Sen cilt bakımının profesörüsün, aynalar seni alkışlıyor!

Cilt ve vücut bakımı konusunda adeta bilinçli bir uzman gibi hareket ediyorsun. Cildinin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyor, kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel ve doğru adımlarla ilerliyorsun. Güneş kremini asla ihmal etmiyor, aktif içerikleri birbirine karıştırmadan en doğru sırada kullanmayı başarıyorsun. İçeriden beslenmenin ve uyku düzeninin de bu işin bir parçası olduğunu bilmen seni tam bir profesör yapıyor. Bu tutarlı ve sağlıklı yaklaşımın sayesinde cildin sana ileriki yaşlarında fazlasıyla teşekkür edecek, tebrikler!

Doğru yoldasın ama ufak detaylara dikkat etmen gerek!

Temel bakım kurallarını gayet iyi biliyor ve günlük hayatında uygulamaya çalışıyorsun. Ancak bazen üşengeçlikten, bazen de bir kereden bir şey olmaz diyerek küçük hatalar yapabiliyorsun. Makyajla uyumamak veya nemlendirici sürmek senin için önemli olsa da güneş kremini tazelemeyi veya yastık kılıfını sık değiştirmeyi unutabiliyorsun. Birkaç küçük alışkanlığı daha rutin haline getirirsen mükemmel sonuçlar elde etmen işten bile değil. Cildin seni seviyor, sen de ona gösterdiğin özeni biraz daha artırabilirsin!

Trendlerin rüzgarına çok çabuk kapılıyorsun, cildinin dinlenmeye ihtiyacı var!

Bakım yapmayı ve yeni ürünler denemeyi çok seviyorsun ama heyecanın bazen cildine zarar veriyor olabilir. Sosyal medyada gördüğün her ürünü anında satın alıp aynı anda kullanmaya çalışmak cilt bariyerini biraz zorluyor. Çok fazla adımlı rutinler ve birbiriyle çatışan aktif asitler cildini yorup reaksiyon vermesine sebep olabiliyor. Bazen en iyi bakımın sadelik olduğunu hatırlamalı ve cildine biraz nefes aldırmalısın. Ürün sayısını azaltıp temel adımlara odaklandığında farkı hemen göreceksin!

Sana bu konuda destek lazım!

Kabul edelim, cilt ve vücut bakımı şu an senin radarında pek yer almıyor. Yüzünü sadece suyla veya rastgele bir sabunla yıkamak, güneş kremini sadece plajda hatırlamak sana pratik geliyor. Ancak zaman geçtikçe cildinin verdiği sinyalleri görmezden gelmek seni biraz zorlayabilir. Bakım yapmak saatlerce uğraşmak anlamına gelmiyor zira sadece temizleme ve nemlendirme ile başlaman bile harikalar yaratabilir. Kendine küçük bir şans ver ve cildine hak ettiği sevgiyi göstermek için bugün basit bir adım at! Cildinin buna ihtiyacı var.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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