Verdiğin Cilt ve Vücut Bakım Kararları Ne Kadar Doğru?
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Cilt ve vücut bakımında doğru bildiğimiz şeyler bazen hatalı olabiliyor, doğrusunu bilmediğimiz için bu hata sürüp gidiyor. Duş alışkanlıklarından güneş kremi kullanımına, peeling sıklığından nemlendirmeye kadar yaptığın seçimler cildinin geleceğini etkiliyor. Peki senin kararların ne kadar doğru? Merak ediyorsan seni testimize alalım!
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1. Güneş kremiyle arandaki ilişkiyi nasıl tanımlarsın?
2. Makyajla uyur musun?
3. Duştan çıktıktan sonra ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?
4. Bakım rutininin vazgeçilmezi hangisi?
5. Banyo ve duş rutininde suyun sıcaklığı genelde nasıl olur?
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6. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirirsin?
7. Evde kendi kendine bir maske yapacak olsan ana malzemen ne olurdu?
8. Son olarak el ve ayak bakımına ne kadar vakit ayırırsın?
Sen cilt bakımının profesörüsün, aynalar seni alkışlıyor!
Doğru yoldasın ama ufak detaylara dikkat etmen gerek!
Trendlerin rüzgarına çok çabuk kapılıyorsun, cildinin dinlenmeye ihtiyacı var!
Sana bu konuda destek lazım!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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