Verdiğin Cilt ve Vücut Bakım Kararları Ne Kadar Doğru?

Temel bakım kurallarını gayet iyi biliyor ve günlük hayatında uygulamaya çalışıyorsun. Ancak bazen üşengeçlikten, bazen de bir kereden bir şey olmaz diyerek küçük hatalar yapabiliyorsun. Makyajla uyumamak veya nemlendirici sürmek senin için önemli olsa da güneş kremini tazelemeyi veya yastık kılıfını sık değiştirmeyi unutabiliyorsun. Birkaç küçük alışkanlığı daha rutin haline getirirsen mükemmel sonuçlar elde etmen işten bile değil. Cildin seni seviyor, sen de ona gösterdiğin özeni biraz daha artırabilirsin!