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Verdiğin Cevaplara Göre Uykuya Dalmanı Sağlayacak Sakin Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Uykuya Dalmanı Sağlayacak Sakin Bir Şarkı Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 11:46

Günün yoğun temposunun ardından, huzurlu bir uykuya dalma zamanı geldiğinde müzik büyük bir rahatlama kaynağı olabilir. Bu test, verdiğin cevaplara dayanarak, iç huzurunu sağlayacak ve sen uykuya hazırlayacak en uygun şarkıyı bulmana yardımcı olacak. 👇

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1. Kaç yastıkla yatıyorsun? Bunu öğrenerek testimize başlayalım!

2. Peki, ortalama kaç saat uyuyorsun?

3. Uykusuz kalabilir misin?

4. Genelde uyuduğun saati de seç bakalım.

5. Uykuya ne kadar düşkünsün puanlar mısın? (1 en düşük, 4 en yüksek)

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6. Bazı insanlar vardır yattığı yeri yadırgar. Sen onlardan biri misin?

7. Uyurken şarkı dinliyor musun?

8. Son olarak, en sevdiğin uyku pozisyonunu seç!

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