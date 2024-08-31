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Verdiğin Cevaplara Göre Senin İçin Özel Yazılmış Gibi Hissettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Senin İçin Özel Yazılmış Gibi Hissettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:31

Bu testte verdiğin cevaplara göre senin için özel yazılmış gibi hissettirecek bir şarkı öneriyoruz!

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1. İlk soru! Bu sıralar hayat senin için nasıl gidiyor?

2. Aşk hayatını soralım bakalım, var mı bir şeyler?

3. Hayatını tadını çıkararak yaşadığını düşünüyor musun?

4. Hayatında keşke tam şu an gerçekleşse dediğin bir şeyler var mı?

5. Kendini bir kelime ile tanımlamak istesen hangisini seçerdin?

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6. Kendin için özel vakitler yaratıp iyi hissetmek için bir şeyler yapıyor musun?

7. Cesur biri olduğunu söyleyebilir misin?

8. Son soru! Mucizelere inanır mısın?

John Legend - All of Me (Official Video)

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing (Official HD Video)

Johnny Cash - Hurt

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