Verdiğin Cevaplara Göre Senin İçin Özel Yazılmış Gibi Hissettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Verdiğin Cevaplara Göre Senin İçin Özel Yazılmış Gibi Hissettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Bu testte verdiğin cevaplara göre senin için özel yazılmış gibi hissettirecek bir şarkı öneriyoruz!
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1. İlk soru! Bu sıralar hayat senin için nasıl gidiyor?
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2. Aşk hayatını soralım bakalım, var mı bir şeyler?
3. Hayatını tadını çıkararak yaşadığını düşünüyor musun?
4. Hayatında keşke tam şu an gerçekleşse dediğin bir şeyler var mı?
5. Kendini bir kelime ile tanımlamak istesen hangisini seçerdin?
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