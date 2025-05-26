Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Enstrüman Seninle Özdeşleşiyor?
Bu testteki cevaplarınla sadece bir müzik aleti değil, seninle özdeşleşen müzikal karakteri de bulacağız. Duygularınla, enerjinle, sahne ışığınla uyumlu olan o enstrümanı öğrenmeye hazır mısın? Hadi başlayalım! 👇
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1. Hayatının fon müziği hangi türde olmalı?
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2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Hangi mekan sana huzur verir?
4. Kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
5. Aşağıdaki film karakterlerinden hangisi sana daha yakın?
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6. Favori rock/metal grubunu seç bakalım. 👇
7. Peki bir grupta yer alsaydın, hangisi sen olmak isterdin?
8. Enstrüman çalarken nasıl biri olurdun?
Piyano!
Saksafon!
Bateri!
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