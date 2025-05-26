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Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Enstrüman Seninle Özdeşleşiyor?

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Enstrüman Seninle Özdeşleşiyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 23:30

Bu testteki cevaplarınla sadece bir müzik aleti değil, seninle özdeşleşen müzikal karakteri de bulacağız. Duygularınla, enerjinle, sahne ışığınla uyumlu olan o enstrümanı öğrenmeye hazır mısın? Hadi başlayalım! 👇

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1. Hayatının fon müziği hangi türde olmalı?

2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

3. Hangi mekan sana huzur verir?

4. Kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

5. Aşağıdaki film karakterlerinden hangisi sana daha yakın?

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6. Favori rock/metal grubunu seç bakalım. 👇

7. Peki bir grupta yer alsaydın, hangisi sen olmak isterdin?

8. Enstrüman çalarken nasıl biri olurdun?

Piyano!

Seninle özdeşleşen enstrüman kesinlikle piyano. Duyguların derin, düşüncelerin yoğun. Kalabalıklar içinde sessiz olabilirsin ama iç dünyanda resmen bir senfoni dönüyor. Hayata karşı yumuşak ama etkileyici bir duruşun var. İnsanlar seni ilk başta çözemiyor ama seni tanıdıkça etkileniyorlar.

Saksafon!

Sen tam saksafon ruhunu taşıyorsun! Hayat dolu, biraz flörtöz, biraz cool… Girdiğin her ortamda dikkat çeken ama bunu abartmadan yapan birisin. Sesin gibi enerjin de yumuşak başlayıp sonra yükseliyor. İnsanlar seni dinledikçe ritmine kapılıyor, çünkü sen sadece müzik yapmıyor atmosfer yaratıyorsun. Kendine has bir tarzın var, tek tip değilsin!

Bateri!

Senin içindeki ritmi durdurmak mümkün değil! Her şeyi dolu dolu yaşayan, duygularını saklamayan, patlamaya hazır bir enerjin var. Bateri senin ruhunu yansıtan enstrüman, çünkü sen hayatı da bu şekilde yaşıyorsun: tempolu, cesur ve gürültülü! Seni sevenler enerjini seviyor, senden çekinenler ise bu güce yetişemiyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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