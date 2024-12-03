Verdiği Mesajlar ve Müziğiyle Kulağınızın Pasını Silecek Dub Princess Parçaları
Verdiği Mesajlar ve Müziğiyle Kulağınızın Pasını Silecek Dub Princess Parçaları
Biraz da farklı bir şeyler dinleyelim diyorsanız işte karınızda eşsiz tarzıyla Dub Princess! Müziği ile bambaşka bir dünya yaratan Dub Princess'i dinlemeye gerçekten doyamayacaksınız. Hazırsanız günlük müzik dozumuzu almak için keşif yolculuğuna çıkalım!
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1. Move On
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2. Back To My Roots
3. Speak Truth
4. Open Eyes
5. Let Me In
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6. Lay your thoughts
7. When Will My Day Come
8. Too Much Juggling
9. Oh My Darling
10. Soundboy
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