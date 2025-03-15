Vefat Eden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in acı haberini almıştık. Oyuncu bir süredir mücadele ettiği mide kanserini yenmiş ancak sonrasında zatürreye yakalanmıştı. Yurtsever ardında onlarca komedi yapımı bıraktı. Hayat verdiği rollerle akıllarımızdan çıkmayacak oyuncu katıldığı programlardaki alçak gönüllüğü ve espriliği kişiliği ile de hatırlanıyor.

Yurtsever, 1996 ve 2018 yılları arasında yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a kete hediye ettiği o anlar sevenleri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İşte o görüntüler...