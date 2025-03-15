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Vefat Eden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu!

Vefat Eden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 11:45

Geçtiğimiz günlerde Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in acı haberini almıştık. Oyuncu bir süredir mücadele ettiği mide kanserini yenmiş ancak sonrasında zatürreye yakalanmıştı. Yurtsever ardında onlarca komedi yapımı bıraktı. Hayat verdiği rollerle akıllarımızdan çıkmayacak oyuncu katıldığı programlardaki alçak gönüllüğü ve espriliği kişiliği ile de hatırlanıyor. 

Yurtsever, 1996 ve 2018 yılları arasında yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a kete hediye ettiği o anlar sevenleri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İşte o görüntüler...

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Sanat dünyası yetenekli oyuncu Şinasi Yurtsever'in kaybına ağlıyor.

Sanat dünyası yetenekli oyuncu Şinasi Yurtsever'in kaybına ağlıyor.

Şinasi Yurtsever 51 yaşında, henüz çok genç yaştayken vefat etti. Geçtiğimiz yıl mide kanserini yenen Yurtsever, yaklaşık 15 gün önce zatürreye yakalandı ve kanserin nüksetmesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Yurtsever'in acı kaybı sevenlerini yasa boğdu. Kariyeri boyunca 'Küçük İbo', 'Avrupa Yakası', 'Kardeş Payı', 'İşler Güçler' ve 'Yabancı Damat' gibi birçok dizi ile 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi' ve 'Hokkabaz' gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu ardında güldürdüğü binlerce hayranını bıraktı.

Özel hayatında da komedi rollerinde olduğu gibi esprili bir kişiliğe sahip olan Yurtsever'in yıllar önceki katıldığı programlardaki görüntüleri de yeniden paylaşılmaya başlandı.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a ünlü bir markanın ambalajı içinde 'kete' hediye etmiş.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a ünlü bir markanın ambalajı içinde 'kete' hediye etmiş.

Unutulmaz talk show programlarından olan Beyaz Show'a katılan Şinasi Yurtsever, programdaki samimi açıklamaları ile yeniden gündem oldu. Ünlü sunucuya gelirken bir ambalaj içerisinde hediye veren Yurtsever, annesinin el açması Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Güney Kafkasya'da da tüketilen bir şekerli ekmek çeşidi olan 'kete' getirmiş. Beyaz'ın anlatımıyla o anlar herkesi güldürmeyi başarmış. Vefatının ardından Yurtsever'in o görüntülerini paylaşanlar rahmet diledi. İşte, yüreklerimize dokunan Beyaz Show'dan o görüntüleri...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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