Vefat Eden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu!
Vefat Eden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu!
Geçtiğimiz günlerde Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in acı haberini almıştık. Oyuncu bir süredir mücadele ettiği mide kanserini yenmiş ancak sonrasında zatürreye yakalanmıştı. Yurtsever ardında onlarca komedi yapımı bıraktı. Hayat verdiği rollerle akıllarımızdan çıkmayacak oyuncu katıldığı programlardaki alçak gönüllüğü ve espriliği kişiliği ile de hatırlanıyor.
Yurtsever, 1996 ve 2018 yılları arasında yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a kete hediye ettiği o anlar sevenleri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İşte o görüntüler...
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Sanat dünyası yetenekli oyuncu Şinasi Yurtsever'in kaybına ağlıyor.
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Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a ünlü bir markanın ambalajı içinde 'kete' hediye etmiş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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