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Vatandaşın Beklediği ve Hissettiği Enflasyon Bu Kez Ölçüldü: Koç Üniversitesi ve Konda'nın Önemli Araştırması

Vatandaşın Beklediği ve Hissettiği Enflasyon Bu Kez Ölçüldü: Koç Üniversitesi ve Konda'nın Önemli Araştırması

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.05.2024 - 10:41

Enflasyonda özellikle beklentilerin bozulmasındaki sorunları mücadelede yaşarken, ABD'de bunu yıllardır gösteren bir endekse benzer Türkiye'de de anket oluşturuldu.

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Türkiye'de yükselen enflasyonla mücadelede para politikasındaki hamlelere karşın düşüş istenilen şekilde görülmüyor.

Türkiye'de yükselen enflasyonla mücadelede para politikasındaki hamlelere karşın düşüş istenilen şekilde görülmüyor.

Ekonomistler enflasyonla mücadelede beklentilerin bozulduğunu belirtirken, tüketimde ve kredilerde soğumamanın nedenlerinin başında da bunun geldiği belirtiliyor.

ABD'de 1978'den bu yana hanehalkının beklentilerini gösteren Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Anketi'ne benzer nitelikte artık Türkiye'de de bir anket oluşturuldu.

ABD'de 1978'den bu yana hanehalkının beklentilerini gösteren Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Anketi'ne benzer nitelikte artık Türkiye'de de bir anket oluşturuldu.

Konda Araştırma ile Koç Üniversitesi'nden önemli iktisatçı akademisyenlerin oluşturduğu Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) Prof. Dr. Selva Demiralp tarafından paylaşıldı.

Konda Araştırma ile Koç Üniversitesi'nden önemli iktisatçı akademisyenlerin oluşturduğu Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) Prof. Dr. Selva Demiralp tarafından paylaşıldı.

Demiralp, paylaşımında, 'Üç aylık bir pilot dönemin ardından Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz' derken, 'Konda Araştırma işbirliği ile hazırladığımız TEBA, Michigan Üniversitesi’nin 1978’den bu yana ABD’de sürdürdüğü geleneği Türkiye’ye taşımayı amaçlıyor' ifadelerini kullandı.

Demiralp, anketi şu şekilde açıkladı:

Demiralp, anketi şu şekilde açıkladı:

TEBA herkesin gündeminde olan enflasyon konusundaki beklentileri bilimsel temsiliyeti olan bir anketle özetleyip düzenli olarak takip ve analiz etmeyi hedefliyor. TEBA’nın odak noktası enflasyon ölçümü değil, enflasyon dinamiklerini doğrudan etkileyen bir beklenti takibi. Süreç bizim için de çok değerli bir öğrenme süreci olacak, hem soruyu en anlaşılabilir şekilde sormak, hem de hanehalkının yüksek enflasyon beklentilerinin nasıl bir dinamikle tekrar çıpalandığını gözlemlemek açısından.

İlk anket sonuçları da ilgi çekti: "Nisan 2024 itibarıyla enflasyon beklentisi yüzde 119" olarak açıklanırken, Nisan 2024 TÜİK TÜFE verisi yüzde 69,80 olmuştu.

İlk anket sonuçları da ilgi çekti: "Nisan 2024 itibarıyla enflasyon beklentisi yüzde 119" olarak açıklanırken, Nisan 2024 TÜİK TÜFE verisi yüzde 69,80 olmuştu.
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"TEBA Yıl sonu enflasyon beklentisi" yüzde 96 oldu.

"TEBA Yıl sonu enflasyon beklentisi" yüzde 96 oldu.

'TEBA Yıl sonu enflasyon beklentisi' yüzde 96 olurken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bu oran yüzde 44,16, TCMB'nin kendi hesaplamalarına göre (yarın açıklanacak Enflasyon Raporu 2024-2 öncesi) yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. IMF de Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunu yüzde 45 seviyesinde beklendiğini açıklamıştı.

Anketi hazırlayan Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Sevcan Yeşiltaş ve Dr. Cem Çakmaklı ile birlikte yer alan Konda Araştırma şirketi de paylaşım yaptı.

Anketi hazırlayan Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Sevcan Yeşiltaş ve Dr. Cem Çakmaklı ile birlikte yer alan Konda Araştırma şirketi de paylaşım yaptı.
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Dr. Cem Çakmaklı da hazırladıkları çalışmayı detaylarıyla anlattı.

Dr. Cem Çakmaklı da hazırladıkları çalışmayı detaylarıyla anlattı.
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Sosyal medyada ekonomistler tarafında da anket ilgi gördü.

Sosyal medyada ekonomistler tarafında da anket ilgi gördü.
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Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
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Bizim de Michigan Tüketici Güven Endeksimiz oldu mu?

Bizim de Michigan Tüketici Güven Endeksimiz oldu mu?
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