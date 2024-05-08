Vatandaşın Beklediği ve Hissettiği Enflasyon Bu Kez Ölçüldü: Koç Üniversitesi ve Konda'nın Önemli Araştırması

TEBA herkesin gündeminde olan enflasyon konusundaki beklentileri bilimsel temsiliyeti olan bir anketle özetleyip düzenli olarak takip ve analiz etmeyi hedefliyor. TEBA’nın odak noktası enflasyon ölçümü değil, enflasyon dinamiklerini doğrudan etkileyen bir beklenti takibi. Süreç bizim için de çok değerli bir öğrenme süreci olacak, hem soruyu en anlaşılabilir şekilde sormak, hem de hanehalkının yüksek enflasyon beklentilerinin nasıl bir dinamikle tekrar çıpalandığını gözlemlemek açısından.