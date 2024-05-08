Vatandaşın Beklediği ve Hissettiği Enflasyon Bu Kez Ölçüldü: Koç Üniversitesi ve Konda'nın Önemli Araştırması
Vatandaşın Beklediği ve Hissettiği Enflasyon Bu Kez Ölçüldü: Koç Üniversitesi ve Konda'nın Önemli Araştırması
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Türkiye'de yükselen enflasyonla mücadelede para politikasındaki hamlelere karşın düşüş istenilen şekilde görülmüyor.
ABD'de 1978'den bu yana hanehalkının beklentilerini gösteren Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Anketi'ne benzer nitelikte artık Türkiye'de de bir anket oluşturuldu.
Konda Araştırma ile Koç Üniversitesi'nden önemli iktisatçı akademisyenlerin oluşturduğu Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) Prof. Dr. Selva Demiralp tarafından paylaşıldı.
Demiralp, anketi şu şekilde açıkladı:
İlk anket sonuçları da ilgi çekti: "Nisan 2024 itibarıyla enflasyon beklentisi yüzde 119" olarak açıklanırken, Nisan 2024 TÜİK TÜFE verisi yüzde 69,80 olmuştu.
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"TEBA Yıl sonu enflasyon beklentisi" yüzde 96 oldu.
Anketi hazırlayan Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Sevcan Yeşiltaş ve Dr. Cem Çakmaklı ile birlikte yer alan Konda Araştırma şirketi de paylaşım yaptı.
Dr. Cem Çakmaklı da hazırladıkları çalışmayı detaylarıyla anlattı.
Sosyal medyada ekonomistler tarafında da anket ilgi gördü.
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