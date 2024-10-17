Valiliğin Paylaştığı Fotoğrafa Tepki Yağdı: Kadınlar Neden Öyle Giyiniyor?

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü, 15 Ekim “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nde kadın çiftçilerle bir araya geldi. Erzurum Valiliği, sosyal medya hesabından ziyarete dair görüntüler paylaştı. Kadın çiftçilerin giydiği kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Peki bu kıyafetin anlamı ne, kadınlar neden öyle giyiniyor?