Valiliğin Paylaştığı Fotoğrafa Tepki Yağdı: Kadınlar Neden Öyle Giyiniyor?
Valiliğin Paylaştığı Fotoğrafa Tepki Yağdı: Kadınlar Neden Öyle Giyiniyor?
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü, 15 Ekim “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nde kadın çiftçilerle bir araya geldi. Erzurum Valiliği, sosyal medya hesabından ziyarete dair görüntüler paylaştı. Kadın çiftçilerin giydiği kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Peki bu kıyafetin anlamı ne, kadınlar neden öyle giyiniyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlamak için köylere ziyaret gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğraflarda kadınların giydikleri kıyafet ise dikkatlerden kaçmadı. Kadınların bu kıyafetler içinde sadece gözleri görünüyordu.
Kullanıcılar, ne olduğunu bir türlü anlayamadıkları bu kıyafete tepki gösterdi.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Peki kadınların giydiği bu kıyafet nedir?
"Erzurum dediğiniz yer eksi 35 dereceleri bulan bir yer."
Ehramın bölgede yıllardır kullanıldığı da bir gerçek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ehram'ın 1850'li yıllardan beri kullanıldığını, koyun yünü kullanılarak ve çok zahmetli aşamalardan geçerek üretilen kadın dış giysisi olduğunu belirtiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın