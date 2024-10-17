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Valiliğin Paylaştığı Fotoğrafa Tepki Yağdı: Kadınlar Neden Öyle Giyiniyor?

Valiliğin Paylaştığı Fotoğrafa Tepki Yağdı: Kadınlar Neden Öyle Giyiniyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 11:50

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü, 15 Ekim “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nde kadın çiftçilerle bir araya geldi. Erzurum Valiliği, sosyal medya hesabından ziyarete dair görüntüler paylaştı. Kadın çiftçilerin giydiği kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Peki bu kıyafetin anlamı ne, kadınlar neden öyle giyiniyor?

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlamak için köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlamak için köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Kadın çiftçilerle bir araya gelen Kenger'in ziyaretine dair anlar, Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda kadınların giydikleri kıyafet ise dikkatlerden kaçmadı. Kadınların bu kıyafetler içinde sadece gözleri görünüyordu.

Fotoğraflarda kadınların giydikleri kıyafet ise dikkatlerden kaçmadı. Kadınların bu kıyafetler içinde sadece gözleri görünüyordu.

Kullanıcılar, ne olduğunu bir türlü anlayamadıkları bu kıyafete tepki gösterdi.

Kullanıcılar, ne olduğunu bir türlü anlayamadıkları bu kıyafete tepki gösterdi.
twitter.com

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Peki kadınların giydiği bu kıyafet nedir?

Peki kadınların giydiği bu kıyafet nedir?
twitter.com

"Erzurum dediğiniz yer eksi 35 dereceleri bulan bir yer."

"Erzurum dediğiniz yer eksi 35 dereceleri bulan bir yer."
twitter.com

Ehramın bölgede yıllardır kullanıldığı da bir gerçek.

Ehramın bölgede yıllardır kullanıldığı da bir gerçek.
twitter.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ehram'ın 1850'li yıllardan beri kullanıldığını, koyun yünü kullanılarak ve çok zahmetli aşamalardan geçerek üretilen kadın dış giysisi olduğunu belirtiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ehram'ın 1850'li yıllardan beri kullanıldığını, koyun yünü kullanılarak ve çok zahmetli aşamalardan geçerek üretilen kadın dış giysisi olduğunu belirtiyor.

Ayrıca el emeğiyle üretilen bu kıymetli kumaşın günümüzde kadın ve erkek kıyafetlerinin yapımında, çeşitli aksesuarların yapımında kullanıldığı belirtiliyor.

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