İş Görüşmelerinde İnsan Kaynakları Tarafından Sorulan "Hadsiz" Sorular Sinirinizi Zıplatacak

İş aramak ve yeteri kadar şanslıysanız bulmak zorlu bir süreç. Ancak bu süreci zorlaştıran sadece ülkemizdeki durum ve piyasa şartları değil kimi İK personelinin saygı çerçevesinde soru soramaması bazen de sınırları aşması. Bu durumdan şikayetçi olan çok kişi var ve hepsi içini bir Twitter postunun altında döktü.