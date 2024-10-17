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İş Görüşmelerinde İnsan Kaynakları Tarafından Sorulan "Hadsiz" Sorular Sinirinizi Zıplatacak

İş Görüşmelerinde İnsan Kaynakları Tarafından Sorulan "Hadsiz" Sorular Sinirinizi Zıplatacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.10.2024 - 11:05

İş aramak ve yeteri kadar şanslıysanız bulmak zorlu bir süreç. Ancak bu süreci zorlaştıran sadece ülkemizdeki durum ve piyasa şartları değil kimi İK personelinin saygı çerçevesinde soru soramaması bazen de sınırları aşması. Bu durumdan şikayetçi olan çok kişi var ve hepsi içini bir Twitter postunun altında döktü.

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Herkesin içini döktüğü akım bu paylaşımla başladı.

Herkesin içini döktüğü akım bu paylaşımla başladı.
twitter.com

Çok fazla bu durumla karşılaşan var.

Çok fazla bu durumla karşılaşan var.
twitter.com

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